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▲購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證(團體機票不適用) ，即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈。（圖／星宇航空提供）

加LINE好友並邀朋友加入可參加抽獎 抽亞洲經濟艙來回機票

各通路單筆消費滿2萬元 記得到旅展現場參加抽獎

▲實際上星宇航空搜尋，台北飛宮古島來回機票將有萬元有找的優惠價。（圖／翻攝星宇航空官網）

新加坡航空推各客艙全新機上備品

▲新加坡航空推各客艙全新機上備品，攜手法國頂級美妝品牌希思黎（SISLEY），為套房及頭等艙旅客推出專屬男士款及女士款備品系列。（圖／新加坡航空提供）

星宇航空宣布，2026 ITF台灣國際線上旅展今（15）日正式開跑，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友再享限量專屬折扣，最高現折3000元。《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網查詢各航線票價，以國人最愛的日本來說，台北桃園飛東京成田來回機票將有含稅價最低1萬4629元、台北飛下地島（宮古島）來回含稅價最低僅9096元。星宇航空宣告此次線上旅展全航線85折優惠，適用出發日期為2026年10月22日至2027年6月30日，玉山星宇航空聯名卡友將有加碼限量優惠，活動首五日每日上午10:00 將於活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享3000元折扣、 亞洲航線最高享 1500元折扣。此外，10月15日至11月9日期間於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證(團體機票不適用) ，即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈一個，數量有限，贈完為止。同時，10月22日起至11月9日，星宇航空官方LINE將舉辦「解鎖你的登機品味，邀請好友抽機票」活動，凡於星宇航空LINE官方帳號參加「登機品味」問答，再邀請1位好友加入星宇航空 LINE 官方帳號，即可獲得抽獎資格。獎項包含星宇航空台灣出發亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張，以及星野集團北海道Tomamu The Tower 住宿券，詳細活動內容請持續關注星宇航空LINE官方帳號。星宇航空也表示，將於11月6日至9日ITF台灣國際旅展現場推出多項限定活動！凡於10月15日至11月9日期間，透過各大通路購買星宇航空機票或星星相遇產品，單筆消費滿2萬元，即可於旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，再加贈SPALDING聯名籃球組乙個（每日限量20個）。獎項包含星宇航空亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊等豐富好禮！此外，玉山星宇航空聯名卡友於旅展期間也享多樣專屬禮遇，凡持聯名卡於實體旅展現場購票滿10萬元，即可獲得1萬哩回饋、於星宇小舖消費可享最低8折優惠、10月15日至11月9日購買哩程不限哩數均享6折優惠，於展場出示購買哩程紀錄之COSMILE會員還可兌換LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH 2.0。⏹︎台北-下地島 9096元起⏹︎台北-福岡 13690元起⏹︎台北-大阪 14691元起⏹︎東京成田 14629元起⏹︎台北-釜山 10673元起⏹︎台北-曼谷 10637元起⏹︎台北-舊金山 25706元起⏹︎台中-熊本 10115元起⏹︎高雄-沖繩10075元起另外，新加坡航空（新航）則是全面推出各客艙全新機上備品。全新機上備品將自2026年11月起陸續於飛行時間超過六小時的航班上推出。睡衣則將於部分飛行時間超過六小時的中程夜間航班，以及所有長程航班上提供。新航表示，攜手法國頂級美妝品牌希思黎（SISLEY），精心為套房及頭等艙旅客推出專屬男士款及女士款備品系列，內含品牌頂級抗老保養 Sisleÿa抗皺活膚御緻系列與 Sisleÿum 男仕全能賦活系列的精選產品。套房及頭等艙旅客亦可享有全新 100% 純棉睡衣，提升透氣性與穿著舒適度，並搭配珊瑚絨拖鞋。新航首度為商務艙旅客推出睡衣，全新睡衣採用聚酯纖維與棉混紡材質，搭配寬鬆舒適的剪裁。商務艙旅客亦將獲得來自瑞典斯德哥爾摩的香氛品牌 BYREDO 過夜包，內含品牌經典Blanche 返樸歸真淡香精、護手霜及護唇膏。優選經濟艙旅客將獲得由新航專屬設計的拉鍊式手提收納包，並融入新航標誌性的蠟染印花圖騰。過夜包內含澳洲個人護理品牌 INK & WATER 專為新航旅客獨家提供的白茶香氛護唇膏，以及眼罩、襪子及潔牙套組等旅行必備用品。經濟艙旅客將獲得印有新航標誌性蠟染印花圖騰、具收藏價值的束口收納袋，內含眼罩、襪子及潔牙套組等旅行必備用品。