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國民黨戰鬥藍領袖趙少康因「二度專訪」民進黨台北市長參選人沈伯洋，連日遭到藍營人士抨擊，更被稱「害了國民黨及台北市長蔣萬安」，他昨（14）日自嘲：「原來我有這麼偉大，因為一場訪問就影響這麼大？」不過，前立委邱毅不減攻勢，再嗆問趙少康：「你個人的流量比我高嗎？」並以「馬不知臉長、猴子不知屁股紅」等辛辣言詞開酸，雙方隔空交鋒再掀波瀾。「趙少康真是超級不要臉，那張不要臉就像犀牛皮一般。」邱毅痛批，對方稱不是他想擔任戰鬥藍的領導人，是戰鬥藍立委拱他做領導人，但這句話禁不起考驗，戰鬥藍是趙少康成立的，原想拿來跟朱立倫叫板談籌碼，沒想到被韓國瑜後來居上拔了頭籌。針對趙少康十分懷疑「亂罵的人可能是受某單位指揮」，邱毅則反酸：「這話太有趣了！他用了十分來加重語氣，這種技倆就是早年白色恐怖時的坑人老招，都2026年了還在用，他可真是老透了、枯萎了。」邱毅再嗆趙少康真孬，想說就明講，還怕被告就藏著、掖著，真沒出息，就難怪自己看扁他了。邱毅提到，趙少康曾為中廣出售案告他，結果自己贏了，對方申請再議還是輸，更被檢察官斥責不准再議，「這事我看在某人面子沒聲張，沒想他得了便宜還賣乖」。談到流量密碼，邱毅語帶諷刺表示，趙少康把《TVBS》和中廣的殼拿掉，「不就是個軟體動物嗎？你個人的流量比我高嗎？還真是馬不知臉長，猴子不知屁股紅」。