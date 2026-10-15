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在經歷連續低潮與遭媒體爆料可能被降至板凳的非議後，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第3戰中，用手中的球棒粉碎了外界的質疑。睽違6年再度以「第6棒、指定打擊」先發上陣的大谷，不僅在關鍵時刻選出保送帶動球隊逆轉，更在比賽後段擊出擊球初速高達183公里的強襲安打，本場比賽已經3度上壘，實現自己要為球隊做出貢獻的決心。道奇隊在系列賽前兩戰於客場吞敗，大谷在季後賽前6場比賽中20打數僅出現3支安打，打擊率降至.150，且連續110個打席未開轟。第2戰賽後，有美國媒體披露道奇正考慮在第3戰將他移出先發名單。然而，大谷與總教練羅伯斯（Dave Roberts）進行了深入對談，強烈表達了為球隊貢獻的意願。羅伯斯在賽前受訪時透露，大谷前一晚留在球場調整揮棒直到深夜，並大讚：「他充滿了強烈的決心，『充滿決心』這個詞甚至還不足以形容他。」大谷也表示自己完全接受打序調動，一切以提高贏球機率為首要目標。這份決心在14日的比賽中獲得了回報。大谷在第1打席擊出左外野平飛球出局，第2打席則遭到觸身球保送上壘。比賽來到6局下半，道奇以0比1落後，大谷在一死一、二壘有人的關鍵時刻上場。面對釀酒人後援投手烏里貝（Abner Uribe），他冷靜選球，在滿場球迷的鼓譟下選到四壞球保送，將壘包擠滿，隨後隊友史密斯（Will Smith）擊出逆轉2分打點二壘安打。雖然道奇在7局上因投手崩盤再度落後，但大谷在8局下半2死無人出局時，面對釀酒人第3任左投霍爾（DL Hall）投出的第1顆96.9英里（約155.9公里）內角伸卡球，猛力將球掃向中外野形成安打，終結了連續9個打席無安打的乾旱期。這支安打的擊球初速高達113.5英里（約182.7公里），是本季大谷擊出除全壘打之外的最快擊球初速，擔任球評的退役日本名將田口壯也大讚：「狀態看起來很不錯呢！」大谷用這支充滿爆發力的安打與單場3度上壘的優異表現，強勢宣告自己已準備好帶領球隊力挽狂瀾。