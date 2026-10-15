我是廣告 請繼續往下閱讀

田馥甄（Hebe）宣布重返台北小巨蛋，將於12月舉辦6場《要去什麼地方》演唱會，門票採實名登記抽選制，今（15）日中午12時公布第二輪抽選結果，讓歌迷幾家歡樂幾家愁。就在大批沒抽到票的粉絲崩潰之際，她過去主演偶像劇《鬥牛，要不要》的哭戲也被重新挖出，劇中一句「你告訴我，我到底做錯什麼了」，意外成為落選歌迷的心聲，而她當年青澀的演技也被粉絲笑喊，可能連本人都不想看到這段影片。田馥甄《要去什麼地方》演唱會將於12月12日、13日、15日、18日、19日及20日在台北小巨蛋登場，一連舉辦6場。門票採實名制登記抽選，第一輪結果已於13日公布，第二輪則於今日中午12時陸續通知；幸運中選的歌迷，須於16日下午6時前完成付款。若抽選結束後仍有剩餘票券，才會在18日中午12時開放一般販售。由於不少歌迷第一輪落空，只能把最後希望寄託在第二輪，社群平台上也湧現大量緊張等待或哀號的留言。有人順利抽中開心慶祝，也有人連續陪跑，忍不住崩潰追問：「我到底做錯什麼了，為什麼抽不到？」隨著搶票話題延燒，田馥甄過去演出偶像劇的畫面也再度被挖出。她曾在2007年播出的《鬥牛，要不要》中擔任女主角，飾演個性率直、任性的千金小姐「伊勝雪」，並與賀軍翔飾演的「沈若赫」、李威飾演的「金子聰」發展出三角戀情。其中一場分手哭戲裡，伊勝雪情緒崩潰地喊著：「沈若赫，你為什麼不要我了？你告訴我，我到底做錯什麼了？」只見田馥甄緊皺眉頭、放聲哭喊，站在身後的李威則神情凝重地安慰她。如今片段重新曝光，略顯青澀又用力的演出，與她現在沉穩冷靜的歌手形象形成強烈反差。不少粉絲看完片段後，忍不住笑說：「馥甄的演技讓我一直笑，馥甄對不起，我還是愛妳」、「田馥甄本人可能也很害怕看到這個影片」、「李威表情凝重」、「這真的是本人最想封印的黑歷史」。更有沒抽中演唱會門票的歌迷直接套用台詞哀號：「你告訴我，我到底做錯什麼了，為什麼抽不到？」讓原本悲痛的分手戲瞬間變成搶票迷因。雖然田馥甄當年的演技被粉絲虧得一文不值，但也有人認為，正因為她如今已鮮少演戲，這段青澀畫面反而更加珍貴，成為偶像劇迷難忘的時代回憶。