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金控股成避風港 台塑集團股臉綠、股后跌落萬元

美國股市周三（14日）主要指數全面收黑，其中那斯達克指數、費城半導體指數雙雙下跌逾500點，日股、韓股同樣重挫。台北股市今（15）日賣壓湧現，下午即將舉辦法說會的台積電下挫50元，暫報2440元；金融股成資金避風港，永豐金、中信金等上揚逾3%，中華電也上漲1.7%。台股加權指數今開盤下挫243.08點、來到48382.75點；隨後跌幅擴大到46839.70點，重挫超過1700點，失守47K關卡。櫃買指數開盤同樣下跌4.83點、來到415.30點，暫報403.11點，下跌17.06點。權值股多數走弱，今將舉辦法說會的台積電，開盤下跌70元、來到2420元；後續跌幅收斂，暫報2440元、下跌50元，仍在月線、週線下。聯發科開盤下跌280元，目前暫報4235元、下跌240元。台達電同樣下挫130元，暫報1655元。鴻海下跌4.5元，暫報238.5元；日月光投控下跌71元，暫報676元。金融股今日成資金避風港，永豐金、玉山金上漲逾3%，兆豐金、中信金也上漲逾2%，華南金、第一金也上漲逾1%。另，有3M參與私募新股的玉晶光今開低走高，上漲逾6%。千金股則變成重災區，股王信驊下殺逾7%，暫報16255元；股后是川湖則跌落萬元關卡，暫報9765元；緯穎跌停鎖死1905元。台塑四寶中，南亞、台化都重挫跌停，暫報314.5元、77元；台塑化也一度觸跌停，目前暫報108.5元，跌幅逾9%。其餘台塑集團股中台塑、南亞科等跌幅也超過8%。