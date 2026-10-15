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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第3戰以2：6不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝3敗的絕對劣勢。面對釀酒人的強勢橫掃聽牌，道奇隊已被逼入絕境。根據大聯盟季後賽歷史數據顯示，在包含世界大賽在內的七戰四勝制系列賽中，處於0勝3敗落後的球隊，最終能上演大逆轉晉級的機率僅有微乎其微的2.4%。回到主場的道奇隊在此役出師不利，先發投手史奈爾（Blake Snell）首局首球就被釀酒人新秀喬里奧（Jackson Chourio）轟出首打席全壘打。儘管道奇在6局下半靠著史密斯（Will Smith）的2分打點二壘安打一度逆轉比數，但史奈爾在7局上續投時遭遇亂流，接連遭到鮑爾斯（Jake Bauers）與米契爾（Garrett Mitchell）敲出連續全壘打，讓釀酒人單局灌進3分要回領先。8局上釀酒人再添保險分，並由終結者梅吉爾（Megill）跨局守成，先發投手賈瑟（Robert Gasser）則主投5局無失分，聯手幫助釀酒人收下3連勝。這場勝利不僅讓釀酒人成功壓制敵對主場的氣勢，距離自1982年以來、睽違44年的世界大賽門票更僅差最後一步。翻開大聯盟歷史，過去共有42次球隊在七戰四勝制中陷入0勝3敗的絕境，其中僅有一支球隊能成功締造奇蹟。2004年波士頓紅襪隊在美聯冠軍賽面對宿敵紐約洋基，在第3戰狂丟19分慘敗後，從第4戰起連贏4場上演史詩級大逆轉，並在世界大賽以4連勝橫掃聖路易紅雀奪冠，成功打破糾纏86年的「貝比魯斯魔咒」。除了2004年紅襪隊的特例，近年來陷入此劣勢的球隊皆以淘汰收場。例如2020年美聯冠軍賽休士頓太空人曾逼至第7戰但最終落敗，2024年世界大賽紐約洋基面對道奇同樣在0勝3敗後於第5戰出局。道奇如今面臨與當年紅襪相同的絕望處境，能否在明日下午5點開打的第4戰中觸底反彈、重現突破2.4%機率的奇蹟，將成為全球球迷關注的焦點。