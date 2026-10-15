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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第3戰以2：6慘遭密爾瓦基釀酒人逆轉，系列賽苦吞3連敗，面臨「再輸一場就放假」的絕對劣勢。面對球隊投打失衡的窘境，美國媒體也將矛頭指向教練團的調度，嚴厲批評道奇球團讓帶著傷勢的大谷翔平繼續先發，是「極度不負責任且魯莽」的決定。大谷翔平今天4次打擊敲出1支安打，有一次觸身球保送和1次四壞球保送上壘。道奇隊原本寄望在今年挑戰世界大賽三連霸的霸業，如今這支星光熠熠的王者之師卻被逼入絕境。針對球隊在季後賽陷入的低迷，道奇專門媒體《Dodgers Nation》記者馬凱恩（Doug McKain）在社群平台X上發文，對球團持續起用陷入低潮且滿身是傷的大谷翔平表達強烈不滿。馬凱恩在貼文中痛批：「大谷翔平帶著傷勢不負責任地繼續比賽，而道奇隊也魯莽地容忍這一切。這將作為球隊浪費了隊史前所未有的三連霸大好機會的最大主因之一，被銘刻在歷史上。」這番言論直指道奇教練團選擇與滿身創痍的大谷「共存亡」的決策，可能直接葬送了球隊的賽季。回顧第3戰賽況，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）在首局首球就遭到釀酒人新秀喬里奧（Jackson Chourio）轟出首打席全壘打。雖然道奇在6局下半靠著捕手史密斯（Will Smith）的適時二壘安打一度逆轉比數，但7局上史奈爾接連遭到鮑爾斯（Jake Bauers）與米契爾（Garrett Mitchell）敲出全壘打，讓釀酒人瞬間要回領先，並在8、9兩局持續追加分數。道奇打線在最終局黯淡地遭到三上三下，無力回天。面臨背水一戰的第4戰，比賽時間也發生了突發變動。美國轉播單位《FOX Sports》宣布，由於預期美國聯盟冠軍系列賽第3戰（克里夫蘭守護者對戰坦帕灣光芒）將遭遇惡劣天候，該場賽事提前舉行；受此轉播排程影響，道奇與釀酒人的第4戰也跟著提前1小時，改至當地時間晚間8點（台灣時間16日上午9點）開打。面臨沒有退路的第4戰，道奇預計將派出格拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發，力拚在主場續命。