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▲「豪享自助餐廳」推出台北國際旅展優惠，餐券買十送二，下殺8折起。（圖／高雄萬豪酒店提供）

ClubMed也推線上旅展 石垣島5天4夜含機票2萬8200元

▲Club Med 推線上旅展，日本石垣島冬季全包式假期含機票每人 2萬8200元起（圖／Club Med 提供）

「2026 ITF台北國際旅展」即將於11月6日在台北南港展覽館隆重登場，高雄萬豪酒店推優惠住宿券最低下殺29折起，餐飲券優惠8折起。高雄萬豪酒店也提到，將於10月26日至11月9日搶先開設線上旅展，讓全台消費者都能輕鬆搶購。高雄萬豪酒店此次推出多款超值住宿券，包含原價1萬9129元的「萬豪雙人行」特價5500元，含經典客房1晚與豪享自助早餐2客，下殺29折；原價2萬1945元的「超豪氣雙人行」與原價2萬6708元的「萬豪闔家歡」均特價7700元，兩組住宿券為最具彈性的「多功能券(一券兩用)」，購買後可依據出遊人數自由選擇雙人入住豪華家庭客房，享豪享自助餐廳午餐及晚餐2客，或4人入住豪華家庭客房，提供豪享自助早餐4客。餐飲同步祭出旅展超值方案，豪享自助餐推出「買十送二」套券優惠，平日午餐12張旅展價1萬450元，平日晚餐12張優惠價1萬4080元，另有「買二十送五」方案，折扣下殺8折；京享蔬食百匯餐廳則推出平日及假日餐券「買十送二」，並加贈500元餐飲禮券1張，換算平日平均每客715元、假日每客752元，約享8折優惠。此外還推出餐飲禮券「滿千贈百」，贈送的抵用券全館10間餐廳皆適用。ClubMed也表示，為了迎接2027年春節、寒暑假旅遊熱潮，ClubMed即日起至10月31日推出的線上旅展，主打日本石垣島、印尼民丹島與泰國普吉島三大海島度假村，交通、住宿、餐飲與多元活動全包式假期， 寒假與春節旺季最低2萬多即可出發。此外，ClubMed暑假行程也同步開賣，現在提前規劃即可享早鳥最低6折優惠。ClubMed提到，石垣島冬季平均氣溫15-20度，氣候溫和舒適；石垣島更以絕佳觀星條件聞名，曾獲天文專家評選為日本最美星空第一名，入夜後一定不能錯過滿天繁星的觀星之旅。本次線上旅展，ClubMed石垣島 推出五天四夜全包式假期（含機票）每人2萬8200元起。ClubMed印尼民丹島本次線上旅展也推出四天三夜含船票全包式假期每人2萬2300元起優惠，包含新加坡至民丹島船票、及度假村內住宿、餐飲與多元活動。