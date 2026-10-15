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📍教練團名單

位置 背號 姓名 所屬球團 總教練 34 高志綱 統一7-ELEVEn獅 教練團 31 陳江和 中信兄弟 40 王建民 中信兄弟 18 潘威倫 統一7-ELEVEn獅 28 高國輝 富邦悍將 66 張建銘 味全龍 94 劉家豪 味全龍 📍球員名單（註：姓名旁帶有 * 號者為外卡球員） 位置 背號 姓名 所屬球團 投手 0 *李超 味全龍 17 陳睦衡 歐力士猛牛 19 *陳克羿 樂天桃猿 27 鍾允華 統一7-ELEVEn獅 29 徐翔聖 東京養樂多燕子 30 黃群 台鋼雄鷹 33 鄭澔 統一7-ELEVEn獅 46 邱駿威 樂天桃猿 51 賴胤豪 樂天桃猿 54 林子崴 樂天桃猿 58 *李欣穎 台鋼雄鷹 62 李軍 統一7-ELEVEn獅 63 高偉強 統一7-ELEVEn獅 71 盧孟揚 中信兄弟 74 林詔恩 統一7-ELEVEn獅 捕手 4 張翔 統一7-ELEVEn獅 7 林吳晉瑋 中信兄弟 78 陳世嘉 台鋼雄鷹 91 宋嘉翔 樂天桃猿 內野手 5 王念好 富邦悍將 8 張士綸 中信兄弟 9 張仁瑋 中信兄弟 23 劉俊緯 味全龍

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月12日至15日在日本東京巨蛋登場，中華隊33人集訓名單正式出爐。由高志綱總教練領軍，集結中華職棒六隊年輕好手及旅外球員，打造新世代中華隊，中華隊預計於11月1日起展開集訓，經過備戰與整體評估後，最終將選出28人代表中華隊出征，力拚在國際舞台締造佳績。本屆中華隊以培養新世代國家隊戰力為目標，期盼透過國際賽事磨練年輕球員、累積實戰經驗，為台灣棒球培育未來主戰力。集訓期間，教練團將持續觀察球員的訓練狀況，並強化團隊默契、調整球員狀態，期盼以最佳陣容迎接亞冠賽，在東京巨蛋展現中華隊的拚戰精神與實力。中華隊備戰國際賽事之際，也感謝兆豐銀行、合作金庫對棒球運動及中華隊的支持。兩大金融機構長期以實際行動支持體育發展，成為中華隊迎戰國際賽事的重要後盾。透過企業與體育界攜手合作，持續為台灣棒球注入正向能量，陪伴新世代球員站上國際舞台，為台灣爭取榮耀。亞冠賽中華隊33人集訓名單由中職六隊及旅外球員共同組成，其中統一7-ELEVEN獅10人、樂天桃猿7人、味全龍4人、中信兄弟4人、台鋼雄鷹3人及富邦悍將2人，另有3名旅外球員入選。透過各隊年輕好手與旅外球員的共同參與，為中華隊注入多元戰力，也展現台灣棒球新世代的潛力。投手陣容共15人，包括2名旅外球員，效力東京養樂多燕子的徐翔聖，以及效力歐力士猛牛的陳睦衡，另有李超、陳克羿、鍾允華、黃群、鄭澔、邱駿威、賴胤豪、林子崴、李欣穎、李軍、高偉強、盧孟揚及林詔恩。捕手共4人，分別為張翔、林吳晉瑋、陳世嘉及宋嘉翔；內野手共8人，包括王念好、張士綸、張仁瑋、劉俊緯、林子豪、林泓弦、馬傑森，以及效力東北樂天金鷲的陽柏翔；外野手共6人，有郭天信、林佳緯、張皓崴、曾聖安、孔念恩及何品室融。中華隊預計於11月10日上午啟程前往日本，並於11日展開練球。正式賽事方面，中華隊將於台灣時間11月12日晚間6點迎戰地主日本隊，13日上午11點交手澳洲隊，14日晚間6點對決韓國隊，15日則進行季軍戰與冠軍戰。