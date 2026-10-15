2026亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月12日至15日在日本東京巨蛋登場，中華隊33人集訓名單正式出爐。由高志綱總教練領軍，集結中華職棒六隊年輕好手及旅外球員，打造新世代中華隊，中華隊預計於11月1日起展開集訓，經過備戰與整體評估後，最終將選出28人代表中華隊出征，力拚在國際舞台締造佳績。

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中華隊以培養新世代國家隊戰力為目標

本屆中華隊以培養新世代國家隊戰力為目標，期盼透過國際賽事磨練年輕球員、累積實戰經驗，為台灣棒球培育未來主戰力。集訓期間，教練團將持續觀察球員的訓練狀況，並強化團隊默契、調整球員狀態，期盼以最佳陣容迎接亞冠賽，在東京巨蛋展現中華隊的拚戰精神與實力。

中華隊備戰國際賽事之際，也感謝兆豐銀行、合作金庫對棒球運動及中華隊的支持。兩大金融機構長期以實際行動支持體育發展，成為中華隊迎戰國際賽事的重要後盾。透過企業與體育界攜手合作，持續為台灣棒球注入正向能量，陪伴新世代球員站上國際舞台，為台灣爭取榮耀。

亞冠賽33人名單出爐

亞冠賽中華隊33人集訓名單由中職六隊及旅外球員共同組成，其中統一7-ELEVEN獅10人、樂天桃猿7人、味全龍4人、中信兄弟4人、台鋼雄鷹3人及富邦悍將2人，另有3名旅外球員入選。透過各隊年輕好手與旅外球員的共同參與，為中華隊注入多元戰力，也展現台灣棒球新世代的潛力。

投手陣容共15人，包括2名旅外球員，效力東京養樂多燕子的徐翔聖，以及效力歐力士猛牛的陳睦衡，另有李超、陳克羿、鍾允華、黃群、鄭澔、邱駿威、賴胤豪、林子崴、李欣穎、李軍、高偉強、盧孟揚及林詔恩。

捕手共4人，分別為張翔、林吳晉瑋、陳世嘉及宋嘉翔；內野手共8人，包括王念好、張士綸、張仁瑋、劉俊緯、林子豪、林泓弦、馬傑森，以及效力東北樂天金鷲的陽柏翔；外野手共6人，有郭天信、林佳緯、張皓崴、曾聖安、孔念恩及何品室融。

中華隊預計於11月10日上午啟程前往日本，並於11日展開練球。正式賽事方面，中華隊將於台灣時間11月12日晚間6點迎戰地主日本隊，13日上午11點交手澳洲隊，14日晚間6點對決韓國隊，15日則進行季軍戰與冠軍戰。

📍教練團名單

位置 背號 姓名 所屬球團
總教練 34 高志綱

統一7-ELEVEn獅
教練團 31 陳江和

中信兄弟
  40 王建民

中信兄弟
  18 潘威倫

統一7-ELEVEn獅
  28 高國輝

富邦悍將
  66 張建銘

味全龍
  94 劉家豪

味全龍

📍球員名單（註：姓名旁帶有 * 號者為外卡球員）

位置 背號 姓名 所屬球團
投手 0 *李超

味全龍
  17 陳睦衡

歐力士猛牛
  19 *陳克羿

樂天桃猿
  27 鍾允華

統一7-ELEVEn獅
  29 徐翔聖

東京養樂多燕子
  30 黃群

台鋼雄鷹
  33 鄭澔

統一7-ELEVEn獅
  46 邱駿威

樂天桃猿
  51 賴胤豪

樂天桃猿
  54 林子崴

樂天桃猿
  58 *李欣穎

台鋼雄鷹
  62 李軍

統一7-ELEVEn獅
  63 高偉強

統一7-ELEVEn獅
  71 盧孟揚

中信兄弟
  74 林詔恩

統一7-ELEVEn獅
捕手 4 張翔

統一7-ELEVEn獅
  7 林吳晉瑋

中信兄弟
  78 陳世嘉

台鋼雄鷹
  91 宋嘉翔

樂天桃猿
內野手 5 王念好

富邦悍將
  8 張士綸

中信兄弟
  9 張仁瑋

中信兄弟
  23 劉俊緯

味全龍
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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯，在工讀期間累積許多編輯經驗，也為日後的記者撰稿工作奠下...