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目標挑戰世界大賽3連霸的洛杉磯道奇隊，今（15）日在國家聯盟冠軍系列賽第3戰回到主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊，最終以2：6被對手逆轉。道奇在系列賽苦吞3連敗、陷入0勝3敗的懸崖邊緣，離淘汰僅一步之遙。賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在讓先發投手史內爾（Blake Snell）續投與代打抉擇上的「謎之調度」，引發美日媒體與廣大球迷的猛烈砲轟，甚至痛批這是他「教練生涯最糟糕的一場執教」。對於讓史內爾續投的決定，羅伯斯解釋是因為：「他當時的球威非常好，希望他能再解決三個打者。」本場比賽道奇先發左投史內爾（Blake Snell）雖在首局首球遭到開轟，但隨後回神狂飆9次三振，一路投完6局僅失1分。到了7局上半，已投出本季單場最多局數的史內爾出現疲態保送首名打者，隨後與釀酒人打者鮑爾斯（Jake Bauers）纏鬥11球後被擊出逆轉2分砲，緊接著又被左打者米契爾（Garrett Mitchell）背靠背敲出背靠背全壘打，單局重傷害被打到退場。前大聯盟名將田口壯在《NHK BS》解說時便直言：「勝負的分水嶺就在7局的換投時機。史內爾在6局球路偏高、顯露疲態，7局一保送時就該果斷換投，但道奇牛棚當時甚至還沒開始熱身，明顯缺乏對先發投手體力的精確掌握。」面對外界排山倒海的調度質疑，羅伯斯賽後護航表示：「史內爾當時的球威非常好，對手打者其實並沒有掌握得很好。我當時希望他能再解決3個打者，他本季從未被敲出全壘打，但棒球就是會發生這種事，必須給鮑爾斯敬意。」除了7局續投史內爾惹議，6局下半道奇靠著大谷翔平選到滿壘保送、以及捕手史密斯（Will Smith）揮出2分打點二壘安打以2：1逆轉時，羅伯斯的野手調度同樣令人費解。當時1人出局、二三壘有人且仍有擴大領先的大好機會，羅伯斯卻選擇換下今年季後賽近況優異的羅哈斯（Miguel Rojas），改派德保拉（Rushing DePaula）代打。隨後釀酒人推出左投壓陣，羅伯斯竟又調上赫南德茲（Enrique Hernández），結果赫南德茲與下一棒艾德曼（Tommy Edman）接連吞下三振，白白浪費攻勢。一系列的調度讓許多球迷在X上暴怒留言：「完全不懂為什麼要換下羅哈斯」、「羅哈斯→德保拉→Kike，簡直是沒用的極繁操作」、「又是羅伯斯的謎之調度」。美媒《Sports Illustrated》記者Noah Camras也發文批判這項調度過於糟糕，引發大量美國球迷圍剿羅伯斯：「這絕對是他職涯最慘的執教」、「左右病發作太嚴重」、「計劃趕不上變化時完全沒有臨場反應能力」。