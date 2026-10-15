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僑委會「考察」報告惹議 徐巧芯這樣說

質疑質詢被評論！「川芯」再開戰

坐一旁目睹大戰 沈伯洋嘆：沒有委員在監督委員的

前僑委會委員長徐佳青日前爆出差帶兒子出國等特權爭議，今（15）日立法院國防外交委員會針對「僑委會因公出國管理及公務資源使用」進行質詢，沒想到民進黨立委王義川質詢結束後，擔任召委的國民黨籍立委徐巧芯隨即給予僑委會相關意見，卻惹的王義川不滿，質疑根本是在評論他的質詢，站起來狂罵「爛召委」，川芯吵的不可開交，等待下個質詢的立委沈伯洋坐在旁邊看傻眼、整個人笑開，場面相當火爆。由於僑委會今送至立院的考察報告，僅有簡短半頁A4紙，其餘空白，並強調因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，但「考察」類別歷年都沒有編列相關的出國預算，因此，「考察」費用則是空白。此舉引發國民黨立委陳永康質疑利用「考察」字眼迴避送出國費用，而民進黨立委王義川也詢問外交部是否也沒有編列相關費用，次長陳明祺也回應沒有。因此在王義川質詢完畢後，徐巧芯忍不住發言表示，上次審查預算時，不分黨派的委員都有提到僑委會比較小，相對部會的預算上面比較小，所以大家也都儘速讓預算通過。有預算編列進來之後，有需求的就給予通過，「不能說你提預算，自己沒提，現在大家詢問狀況時，結果發現是因為沒有錢、沒有預算，就用凹的。」如果你們有需要，上面長官又不給，可以跟委員講，大家都會積極幫忙爭取。沒想到話還沒講完，王義川就感到非常不舒服，當場質問徐巧芯「你現在可以評論我的質詢？」徐也火速表示，沒有評論，現在談的是僑委會和外交部。王義川反嗆，要談就私下談，現在說這個幹嘛？「你跟羅廷瑋的壞習慣，國民黨的壞習慣就是這樣」。徐再次強調，沒有評論質詢，這攸關預算很重要，大家可以回去看剛才的說明。王義川忍無可忍再反擊，莫名其妙，會議進行中，「你現在是什麼程序、你現在是什麼程序」？兩人吵的面紅耳赤。徐巧芯火速喊休息五分鐘，並強調現在是休息時間，但凡未來有任何委員在委員會撒潑打滾、無理取鬧、大小聲，作為召委就會立刻要求休息。王義川忍不住再嗆，現在就是各說各話，你講你的，我講我的。徐喊話，「你講越久就休息越久，再繼續講就休息一小時。」王義川沒停止、繼續說，那就休息，沒有問題。徐巧芯順勢宣布休息一小時。結果王義川大罵，「你為了沈伯洋休息一小時，沒關係，沈伯洋等你。」徐巧芯解釋，是王在撒潑打滾胡鬧，原本會議進行的速度都非常快，你關心的委員也順利簽到，現在是因為你在撒潑打滾。一旁的民進黨立委林楚茵也加入戰局，質疑徐巧芯利用召委的權利休息一小時，就是要惡搞沈伯洋。徐巧芯冷回直言，剛剛是休息五分鐘，是王委員繼續胡鬧需要管秩序，「我現在很像幼兒園的老師」。徐巧芯一人開戰林楚茵、王義川，而坐在一旁等待下一棒質詢的沈伯洋看傻眼，最後還整個人笑開。事後受訪表示，當下還蠻震驚的，但想多了一個小時讓我休息，不過後來會議還是繼續進行。要休息多久都是召委權力，但是委員會進行成這樣子跟過去國防外交慣例差蠻多的，召委本身也是委員，如果有什麼想要講的，其實應該是站在質詢的位置去跟官員說，沒有委員在監督委員的，其實也是蠻奇怪的。