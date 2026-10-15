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蔡康永因為日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，當時引發政治圈高度討論，甚至引發一連串的中國封殺潮，對此他表態自己是去見識與觀摩，也承諾會去蔣萬安26日的競選總部成立大會。對此蔡康永今（15）日發文，表示很高興可以到場觀摩，但是婉拒蔣萬安邀請他上台合唱《台北安可》，原因是因為認為自己毫無貢獻，沒有資格上台一起參加。蔡康永在threads發文，他分享新聞報導的內容，開心表示「很高興能有機會參加蔣萬安先生的總部成立活動，到現場去體驗觀摩」，表態26日會出席蔣萬安的競選總部成立大會，但是他自謙為「客人」，所以只會在台下為大家加油打氣，但是不會上台一起合唱《台北安可》。蔡康永表示「康永做為客人，會在台下為台上各位加油打氣， 但請諒解毫無貢獻的我並沒有資格上台去參加歌舞環節」，他認為舞台是屬於勞苦功高的人，「不能讓我這種門外漢佔去珍貴位置」。而蔡康永出席沈伯洋競總大會時身穿「洋流橘」現身，不過這次並不會穿著「台北安可藍」出席，他預告自己會穿全黑現身，表示「有鑑於近日政壇忽然追求服裝儀容的端莊肅穆，因此康永將穿黑色西裝前往，以表重視」，指昨天民進黨立委賴惠員指責台北101董事長賈永婕穿得「不夠端莊」一事，最後他也開心獻上祝福：「在此先預祝活動成功，我們26日見囉」。