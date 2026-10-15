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建立審查機制 輝達打造AI監控商業團隊

隔空回應教宗 澄清「無管制」批評

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日正在歐洲巡迴訪問，在倫敦接受《彭博社》專訪時黃仁勳表態，若發現客戶利用輝達晶片開發不安全的AI（人工智慧），輝達將主動切斷其晶片供應。黃仁勳也隔空回應了教宗利奧十四世（Pope Leo XIV）的批評，強調輝達一直非常重視AI安全。綜合外媒報導，黃仁勳重申目前外界對AI威脅的恐慌屬於「成長的痛苦」，社會不應過度擔憂，當前首要之務是加速開發AI的約束與監控技術，而非實施嚴苛的政府管制。正因輝達在AI市場佔據無可取代的關鍵地位，使黃仁勳身處「AI是否正在失控」這場全球辯論的核心位置。針對是否會切斷不良客戶的供應鏈，黃仁勳先指出這是一個「假設性問題」，但接著強調「雖然是假設，但答案是肯定的」。他補充說明，輝達會先與客戶溝通，畢竟輝達並不是在經營他人的公司，對於其他公司如何使用輝達產品的判斷也有限，黃仁勳稱輝達生產的是通用型技術。事實上，輝達早已展開嚴格的客戶篩選機制。去年輝達在新加坡、馬來西亞與日本建立核准買家清單後，經審查淘汰了該地區超過一半的既有客戶。此外，輝達正在成立專門的安全團隊，致力於AI代理（AI Agents）上線前的審查與防護。黃仁勳認為，限制AI普及的關鍵在於「信任」而非「能力」，而「AI就是最好的監控工具」。輝達正推行以技術解決技術問題的方案，將安全與約束機制轉化為新的產品線。黃仁勳在歐洲也回應了教宗利奧日前對其的批評。教宗在9月下旬的記者會上指出，AI 可能毀滅世界的疑慮「絕非假新聞」，更點名質疑輝達提出的AI防護欄，認為黃仁勳過往提倡「不設限、無政府監管」的立場令人難以放心。對此，黃仁勳在倫敦接受《Fortune》雜誌專訪時，對教宗的關切表達尊重與感謝「教宗提出了正確的問題，也思考了正確的議題，我期待與其進一步交流」。對於教宗的質疑，黃仁勳則為輝達的努力辯護，「事實上，幾乎沒有幾家公司像輝達一樣，投入如此多資源推動整個產業的 AI 安全」。黃仁勳舉出輝達開源安全技術、建構企業品質架構，以及參與審計與標準制定等實績，強調工程師的責任是用技術解決已發生的實際問題，而非陷入無休止的假設性恐慌。黃仁勳強調，無論是輝達還是教宗，最終目標是一致的，即在確保責任、安全與可追溯性的前提下，讓這項技術對人類社會產生最大且積極的正面影響。