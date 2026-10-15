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上午請假陪同總統行程 李姸慧11點多才抵達立院

一出電梯遭媒體包圍追問 李姸慧：要先跟召委報到

立法院外交及國防委員會今（15）日審查僑務委員會因公出國相關報告，未料僑委會送交的出國考察費用執行情形表幾乎全數空白，引發國民黨立委、委員會召委徐巧芯不滿，甚至在會中與民進黨立委王義川爆發口角。不過，現任僑委會代理委員長李姸慧上午因陪同總統賴清德出席行程請假，直到上午11點多才抵達立法院。面對媒體追問出國報告爭議等問題，李姸慧並未正面回應，僅表示「我請假的時間到了，需要先跟召委報到一下」，隨即在幕僚陪同下往委員會方向前進。立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會就「因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」進行專案報告，並審查114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。由於僑委會前委員長徐佳青日前因公務資源使用爭議請辭，目前由副委員長李姸慧代理委員長職務。不過，李姸慧今日上午因須陪同總統賴清德出席公務行程，向委員會請假至上午11點半，引發徐巧芯不滿。徐巧芯會前批評，僑委會送交立法院的報告，扣除封面及留白頁面後，實際內容不到一頁，並以歷年未編列「考察」類別預算為由，提供空白執行情形表，質疑僑委會刻意玩文字遊戲，規避國會監督。李姸慧直到上午11點多才抵達立法院，一走出電梯，現場守候的媒體隨即上前詢問，包括僑委會出國報告引發爭議等相關問題。面對記者接連追問，李姸慧並未針對出國報告內容及相關質疑作出說明，僅簡短回應，「我請假的時間到了，需要先跟召委報到一下」。過程中，一旁幕僚也不斷向媒體表示，「後退一下好嗎，讓我們前進一下好嗎」，希望記者讓出通道，讓李姸慧先行前往委員會報到。