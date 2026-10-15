我是廣告 請繼續往下閱讀

年漲逾9成！台銀羊年彩色鍍金銀幣開賣 每枚售價4680元

台銀羊年彩色鍍金銀幣圖案 取材台灣特有「長鬃山羊」

▲台灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丁未羊年彩色鍍金精鑄銀幣」開賣，每枚售價4680元，限量5萬枚。（圖／台灣銀行提供）

迎接羊年到來，台灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丁未羊年彩色鍍金精鑄銀幣」，今（15）日搶先開賣，限量5萬枚，不過，售價也大幅調漲，每枚要4680元，較去年馬年銀幣售價2460元，調漲了2220元，也創台銀生肖彩色鍍金系列銀幣最貴紀錄。台銀表示，羊年為此輪生肖彩色鍍金系列銀幣的第8枚，以精心的設計，展現優雅貴氣的質感，適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚，並由台灣土地銀行、中華郵政、華南銀行、台灣企銀、玉山銀行及瑞興銀行於今日同步發售，每枚售價4680元，但此品項銀行不買回。不過，就台銀此輪發行的生肖彩色鍍金系列銀幣售價來看，鼠年至龍年售價都是2180 元，蛇年小調至2200元，馬年再調高至2460元，漲幅約12%），而今年羊年銀幣更貴，售價一口氣調漲2220元，漲幅達90.24%。至於羊年銀幣圖案主題「喜氣羊羊」，取材自台灣特有種「長鬃山羊」。山羊母親穩健挺立於岩坡上，姿態沉著堅定，象徵守護家園、無懼挑戰的堅毅力量；羊寶寶依偎於母親身旁，眼神流露對世界的好奇與嚮往。雙羊母子形象以鍍金工藝呈現，更顯親情相守與世代傳承之意。羊年銀幣背景融入台灣高山意象，左側點綴玉山箭竹與玉山薊，寓意堅韌不拔、無懼風霜仍守護不移的精神；右側高山杜鵑綻放，增添繁盛生機。遠景襯以群山輪廓，對照幣面精鑄等級特有的鏡面光澤，映襯主題立體層次與精緻工藝，完整詮釋親情守護與生命祝福的意涵。銀幣正面水果圖案取自工筆畫名家陳九熹先生之「楊桃」工筆畫作，寓意「三陽開泰、萬象更新」。畫作運用彩色印製工藝，將水果飽滿的姿態呈現在精鑄幣面上，增添其層次效果與色彩飽和感。上方雕刻現任大英國協領袖英國國王查爾斯三世肖像，幣面刻有重量「1 oz」及銀幣成色「Ag 999」等字樣。銀幣放置於專屬設計的透明壓克力雙面展示盒，兼具保存保護與展示功能，每枚都是匠心獨具的珍貴藝品。