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女性、50至59歲族群支持度出現變化

2026年九合一選戰倒數44天，新北市長選情持續升溫，《鉅聞天下新聞網》今（15）日公布最新民調，國民黨參選人李四川支持度為45.74%，民進黨參選人蘇巧慧則為45.18%，雙方僅差0.56個百分點，落在誤差範圍內。根據民調結果，李四川以45.74%的支持度暫居領先，蘇巧慧則以45.18%緊追在後，無黨籍參選人蘇輝湟獲得0.72%；另有6.96%的受訪者尚未決定，1.40%表示都不支持或不會投票。值得關注的是，與今年7月的民調相比，李四川支持度減少5.11個百分點，蘇巧慧則增加1.12個百分點，使兩人差距縮小至0.56個百分點。進一步交叉分析顯示，在女性受訪者中，李四川支持度較7月調查下滑7.33個百分點，蘇巧慧則上升3.89個百分點，雙方在女性族群的支持度出現變化；此外，50至59歲族群的變化幅度更大，李四川支持度較前次調查下降16.31個百分點，蘇巧慧則上升9.56個百分點。若觀察新北市11個議員選區的交叉分析結果，有3個選區2名主要參選人的支持度差距，超出該調查所稱的差距誤差範圍。其中，第3選區新莊，由蘇巧慧取得54.47%支持度，李四川為30.40%，蘇巧慧領先24.07個百分點；第8選區土樹三鶯，蘇巧慧以53.98%領先李四川的37.33%，差距為16.65個百分點。至於第10選區瑞平雙貢，李四川支持度達72.40%，蘇巧慧為16.47%，李四川領先55.93個百分點。其餘8個選區，兩人的支持度差距則落在調查所述的差距誤差範圍內。本次調查由《鉅聞天下新聞網》委託皮爾森數據執行，委託單位、經費來源及調查主持人均為鉅聞天下，調查期間為2026年9月28日至10月3日，共計6天，調查對象為新北市年滿20歲以上的網路人口，取得有效樣本1,066份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00%。