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▲新光三越Owala快閃店清晨5點半就有人到場排隊，日本商品展「東京林檎製飴所」蘋果糖也相當搶手。（圖／業者提供）

▲新光三越副董事長兼總經理吳昕陽（圖左）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲2026新光三越台北信義新天地周年慶。（圖／業者提供）

新光三越台北信義新天地週年慶今（15）日登場，首日就掀起搶購熱潮！兩大話題快閃店人氣爆棚，Owala清晨5點半就有人排隊，日本商品展「東京林檎製飴所」蘋果糖不到中午就發完第一波號碼牌。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，今年第一波週年慶整體表現超乎預期，與寶可夢合作更帶來超出預期的效益，成為帶動買氣的重要助力。新光三越預估，信義四店週年慶首日業績可達13億元，首日來客數估26萬人，成長5％。新光三越台北信義新天地週年慶今（15）日登場，今年特別引進多款話題快閃店，成功帶動搶購熱潮。其中，Owala快閃店清晨5點半就有人到場排隊，日本商品展「東京林檎製飴所」蘋果糖也相當搶手，不到中午12點，第一波號碼牌就已全數發完，下一波得等到晚間6點。此外，新光三越與銀行合作推出的35萬元滿額禮共10份，開門營業不到10分鐘就被換光，首日買氣相當熱烈。新光三越信義新天地週年慶上午11點正式開門，開店前現場約有千人排隊，與去年相比，人潮明顯增加、約翻倍。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，今年第一波週年慶由南西店、台中店等6館率先開跑，整體表現超乎預期，業績成長3%「人氣、買氣都有回來」；而信義新天地今年也規劃多項特別企劃，讓他相當期待表現。談到今年週年慶買氣回溫，吳昕陽指出，與寶可夢合作帶來的話題效益超乎預期，成為帶動人潮的重要助力。至於信義新天地週年慶開跑首日，恰逢台股大跌，他認為，股市短期波動對百貨業績不至於造成明顯影響。新光三越預估，信義四店週年慶首日業績可達13億元，來客數成長5％；全檔期業績目標則為63.8億元。新光三越台北信義新天地週年慶明（15）日起至11月8日連續25天登場，首14日（15日至28日）化妝品單筆滿2000送2000點、單館累計滿5000送5000點、名品/大家電/法雅客/ [i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆滿萬送5,000點，【首七日skm pay限定】名品/大家電/法雅客/[i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆刷萬送10000點。新光三越推出超過120萬組特惠組，比往年組數增加2成，最低可到4折起。推薦台北信義新天地才能買得到的最低優惠組合。◾LANCOME《膠原霜發燒搶購組》特價2,790元、價值6,380元，約44折◾ESTEE LAUDER《小棕水水組》特價6,255元、價值8,397元，約75折，信義獨家再贈300元◾KIEHL'S《膠原快充修復組》特價5,490元、價值9,622元，約57折◾肌膚之鑰《再生乳霜單品組》特價13,000元、價值19,962元，限量70組，約65折。