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堪稱最差公關危機處理！沈榮欽：賴惠員認真道歉一次吧

民進黨立委賴惠員昨（14）日在立法院財政委員會上點名台北101董事長賈永婕的穿著，要求對方「下一次請穿得跟我們一樣純樸」，言論一出隨即引爆爭議，就連總統賴清德也表態打臉，引發外界關注。面對輿論壓力，賴惠員隨後發出聲明試圖滅火，不過，加拿大約克大學副教授沈榮欽卻不買單，直指賴惠員將一個失言風波擴大為政黨風暴，完美示範公關危機。沈榮欽直言，賴惠員一開始將失言風波解釋為，有人向她反映，所以才提醒賈永婕「將外套披於肩上的穿著方式」，缺乏對「國會議事殿堂之正式性」考量；既然賴委員強調，身為召委「負有維護議事秩序與禮儀之職責」，無論是否有人反映，都是她行使召委的權力，自然應該為自己的判斷負責。他續指，可惜賴惠員無論是在第一則聲明，還是後來拍攝的影片，都將責任推給其他人，她只是「反映」，未免有推諉之嫌。接著，沈榮欽提到，賴惠員說「國會議事殿堂的尊重應是雙向的」，認為自己的衣著符合對國會的尊重，但是賈永婕缺乏正式性；其實，在有國會服儀正式規定的美加中，賴委員的服飾也不符合正式服裝的要求。因此，和賴委員所說相反，正是因為台灣國會服儀沒有明確標準，所以才產生本次爭議；更何況賴惠員對賈永婕的批評是「不夠樸素」，樸素如何成為一個服儀正式性的標準？「賴委員從頭到尾都拒絕承認自己有錯。」沈榮欽指出，在第一個聲明中，賴惠員稱自己是「善意提醒」；等到大眾炎上，連總統都出面後，賴委員又拍了一個影片，但是仍然拒絕道歉，僅表示「深感不安」，在意的仍是她自己的感受，堪稱最差公關危機處理。沈榮欽談及，本會期開始藍白一改作風，都是為了年底選舉不要喪失選票，而暫時收斂。連向來張牙舞爪的藍白立委都能忍辱負重，民進黨的賴惠員卻在此時無事生非，堅拒道歉，硬是將一個小小的失言風波擴大為政黨危機，想來是擔任立委日久，自我已經擴大到難以容下他人，「放下妳碩大無朋的自我與驕傲，認真道歉一次吧，賴委員」。