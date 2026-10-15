日本職棒（NPB）太平洋聯盟高潮系列賽（Climax Series）決勝輪G2今（15）日持續進行，手握2場「保送勝」的福岡軟銀鷹隊昨（14）日把握北海道日本火腿鬥士隊單局2次失誤，以6：4逆轉奪勝，在系列賽取得3勝0敗的優勢，軟銀隊若今日再贏球，將取得4勝0敗的「聽牌」，兩軍今日推出上澤直之對決北山亘基。此外台灣雙投徐若熙、孫易磊是否會在此系列賽登板，值得期待。《NOWNEWS今日新聞》為您整理日職高潮系列賽決勝輪G2「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍高潮系列賽賽賽程
📍日職洋聯戰績排名
📍火腿隊vs軟銀隊基本資訊
📍高潮系列賽決勝輪賽制
📍火腿隊vs軟銀隊戰局分析
📍高潮系列賽要去哪看？
⚾高潮系列賽賽賽程（軟銀2勝0敗開局）
⚾2026年日職洋聯戰績表
⚾火腿隊vs軟銀隊基本資訊
對戰組合：北海道日本火腿鬥士 vs 福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡PayPay巨蛋
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：北山亘基（13-3，2.56）VS 上澤直之（10-4，2.39）
⚾高潮系列賽決勝輪賽制
今年CS決勝輪新增特定條件，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。
過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。
依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊僅有5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。
⚾火腿隊vs軟銀隊戰局分析
🚩上澤直之對戰老東家成績優異：本季上澤面對火腿隊先發7場，繳出多達6次的優質先發（QS），9月9日雙方前一次交手時，他也繳出主投6局失3分、狂飆8次三振的好投。上澤今日能否維持例行賽的對戰水準，帶領球隊取得「聽牌」，將是觀戰焦點。
🚩北山亘基對戰軟銀隊掙扎：北山本季繳出13勝3敗的亮眼成績，一舉斬獲聯盟勝投王與最高勝率投手「雙冠王」。然而，他本季面對軟銀隊先發3場不僅未奪勝，防禦率更高達6.92，對戰顯得格外掙扎。能否在這場「背水一戰」中揮別對戰陰霾、繳出好投，將是關注焦點。
🚩火腿隊G1有輸不得的壓力：火腿隊在G1因單局2次致命失誤遭到軟銀隊，最終以4：6吞敗，系列賽陷入0勝3敗的劣勢，今日若不能力往狂瀾，將落入0勝4敗的淘汰邊緣。攤開雙方本季對戰數據，火腿隊例行賽面對軟銀隊僅拿下5勝18敗2和，火腿隊明顯弱勢。
🚩萬波中正、野村佑希成火腿隊關鍵：萬波本季與上澤交手4場比賽，累積12個打數敲出6支安打、包含1發紅不讓，對戰手感相當火燙。野村則是在CS首輪G1、G2連續敲安，決勝輪G1也繳出雙安表現，手感維持得相當火燙，是帶領球隊逆襲的關鍵。
🚩台灣雙投決勝輪是否登板：火腿隊、軟銀隊陣中街有台灣投手孫易磊與徐若熙。孫易磊在首輪登板2場，面對西武獅隊合計3局無失分，送出6次三振，防禦率0，是火腿隊比分緊咬時的牛棚主力。徐若熙在10月1日重返傷癒復出重返一軍投手丘，例行賽最後2戰共投3局失1分，送出3次三振，狀態相當不錯，預計系列賽從牛棚出發。
⚾高潮系列賽要去哪看？
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 2台（74台）
MOD：DAZN 2台（211頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）
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📍高潮系列賽賽賽程
📍日職洋聯戰績排名
📍火腿隊vs軟銀隊基本資訊
📍高潮系列賽決勝輪賽制
📍火腿隊vs軟銀隊戰局分析
📍高潮系列賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月14日
|17：00
|火腿隊 4：6 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G2
|10月15日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G3
|10月16日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G4
|10月17日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G5
|10月18日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G6
|10月19日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G7
|10月20日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|福岡軟銀鷹
|143
|91
|49
|3
|.650
|優勝
|埼玉西武獅
|143
|79
|60
|4
|.568
|11.5
|北海道日本火腿鬥士
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|歐力士猛牛
|143
|65
|76
|2
|.461
|26.5
|千葉羅德海洋
|143
|63
|77
|3
|.450
|28
|東北樂天金鷲
|143
|58
|84
|1
|.408
|34
對戰組合：北海道日本火腿鬥士 vs 福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡PayPay巨蛋
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：北山亘基（13-3，2.56）VS 上澤直之（10-4，2.39）
⚾高潮系列賽決勝輪賽制
今年CS決勝輪新增特定條件，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。
過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。
依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊僅有5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。
🚩上澤直之對戰老東家成績優異：本季上澤面對火腿隊先發7場，繳出多達6次的優質先發（QS），9月9日雙方前一次交手時，他也繳出主投6局失3分、狂飆8次三振的好投。上澤今日能否維持例行賽的對戰水準，帶領球隊取得「聽牌」，將是觀戰焦點。
🚩北山亘基對戰軟銀隊掙扎：北山本季繳出13勝3敗的亮眼成績，一舉斬獲聯盟勝投王與最高勝率投手「雙冠王」。然而，他本季面對軟銀隊先發3場不僅未奪勝，防禦率更高達6.92，對戰顯得格外掙扎。能否在這場「背水一戰」中揮別對戰陰霾、繳出好投，將是關注焦點。
🚩火腿隊G1有輸不得的壓力：火腿隊在G1因單局2次致命失誤遭到軟銀隊，最終以4：6吞敗，系列賽陷入0勝3敗的劣勢，今日若不能力往狂瀾，將落入0勝4敗的淘汰邊緣。攤開雙方本季對戰數據，火腿隊例行賽面對軟銀隊僅拿下5勝18敗2和，火腿隊明顯弱勢。
🚩萬波中正、野村佑希成火腿隊關鍵：萬波本季與上澤交手4場比賽，累積12個打數敲出6支安打、包含1發紅不讓，對戰手感相當火燙。野村則是在CS首輪G1、G2連續敲安，決勝輪G1也繳出雙安表現，手感維持得相當火燙，是帶領球隊逆襲的關鍵。
🚩台灣雙投決勝輪是否登板：火腿隊、軟銀隊陣中街有台灣投手孫易磊與徐若熙。孫易磊在首輪登板2場，面對西武獅隊合計3局無失分，送出6次三振，防禦率0，是火腿隊比分緊咬時的牛棚主力。徐若熙在10月1日重返傷癒復出重返一軍投手丘，例行賽最後2戰共投3局失1分，送出3次三振，狀態相當不錯，預計系列賽從牛棚出發。
⚾高潮系列賽要去哪看？
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
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