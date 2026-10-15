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晶圓代工龍頭台積電（2330）今（15）日公布2026年第三季財報，受惠AI需求持續強勁，單季合併營收達新台幣1兆4942億4000萬元，稅後純益約7630億6000萬元，每股盈餘（EPS）為29.43元，獲利表現亮眼。與去年同期相比，第三季營收年增50.9%，稅後純益及每股盈餘同步成長68.7%；與前一季相比，營收季增17.6%，稅後純益也增加8%。台積電第三季以新台幣計算，合併營收達1兆4942億4000萬元，較去年同期大增50.9%，稅後純益約7630億6000萬元，每股盈餘29.43元，兩項獲利指標年增幅皆達68.7%。若以美元計算，第三季營收為467.2億美元，年增41.2%，季增16.2%，反映公司營運規模持續擴大。獲利能力方面，台積電2026年第三季毛利率為66.4%，營業利益率達58.7%，稅後純益率則為51.1%，三項獲利指標維持高檔，顯示公司在營收成長之際，仍具備強勁的獲利能力。製程技術方面，台積電表示，2026年第三季2奈米製程出貨占晶圓銷售金額8%，3奈米製程占33%，5奈米製程占28%，7奈米製程則占10%。整體而言，7奈米及更先進製程的營收合計占第三季晶圓銷售金額79%，顯示先進製程仍是台積電營運的重要支柱。