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不是第一次酸賈永婕！舊質詢影片再被翻出

賈永婕狂道歉5次 賴惠員：別落入被說公器私用

台北101董事長賈永婕日前赴立法院財政委員會備詢，卻遭民進黨立委、財委會召委賴惠員嗆聲「下一次請穿得跟我們一樣純樸」，這讓外界簡直看傻眼，紛紛湧入賴惠員的社群洗版開罵。隨著爭議延燒，2024年賴惠員質詢賈永婕的舊影片也翻出，一句「像妳這麼強勢的」也再度惹毛網友，讓這場穿搭風波延伸出更多討論。回顧2024年11月23日，賴惠員當時在立法院財政委員會質詢賈永婕的經營績效，並提及賈永婕丈夫王兆杰集資點燈「德杰集團、永婕同心」一事，質疑是否涉及公器私用。賈永婕當場試圖說明，表示共有10家企業，相關條件一致，並多次以「主席，主席」、「等一下」回應。賴惠員隨後打斷她的發言，強勢回擊：「怎麼會是我們等一下呢？妳應該讓我把問題問完啊！」接著轉頭對現場備詢者、立委及媒體說：「很少看到到這裡來（立法院備詢）的董事長，是像妳這麼強勢的，不得不令人家佩服呀！」面對這番評論，賈永婕一連道歉了5次「Sorry」，賴惠員接著提醒，不論是公益點燈或商業廣告都應三思，並強調說：「目前為止，妳都表現得非常好，不要落入被大家蛤，說妳是公器私用，這是我們大家對妳的期待。」這段2024年的質詢影片近日被網友重新挖出並轉傳至Threads，網友紛紛留言狠酸「賴大委員這態度真的不行耶！臺南人看了都火大」、「真的是好大的官威，這嘴臉真的蠻噁心的」、「賈曾經是藝人，但她不是花瓶，她學歷也是很高的，不知道這些官在高傲什麼」、「真的不想再看到賴惠員，他講話酸言酸語，感覺她根本就是在公報私仇⋯⋯」。