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資深藝人陳美鳳今（15）日出席世界白手杖日記者會，日前她主持的《美鳳有約》先後訪問過台北市長參選人沈伯洋與蔣萬安，兩位政治人物在節目中的互動也引起討論，在記者會上被問到親自訪問兩人的感受與差異，陳美鳳表示：「我覺得各有特色啦！」並感謝兩人願意上節目，分享平時較少被看見的生活面貌與溫度。陳美鳳表示，無論是沈伯洋或蔣萬安，在節目中都展現了不同於政治場合的一面，「都很謝謝他們來節目上，跟我們大家分享他們另外一面的生活、溫度、點點滴滴，非常感謝他們來。」而陳美鳳過去也曾表示，《美鳳有約》歡迎各黨政治人物、藝術家及不同領域人士來賓，盼透過節目讓觀眾看見公眾人物私下較生活化的一面。談及這次擔任公益活動嘉賓，陳美鳳表示許多視障朋友年紀漸長，要獨自走出家門並不容易，需要專業人員教導、陪伴及協助，也因此需要社會長期投入資源。她認為公益不在於捐款金額多寡，而是每個人願意付出一點心意，「一人一百塊，累積多了，就可以幫助很多需要幫助的人。」她也欣賞透過實際行動參與公益，不必每次都大張旗鼓募資，只要願意持續支持，就能發揮拋磚引玉的力量。談到自身視力狀況，陳美鳳透露，早年拍戲經常熬夜到天亮，某次發現自己看不清楚對戲演員，連帶影響眼神及情緒表達。她曾嘗試配戴隱形眼鏡，但遇到哭戲時，眼淚反而讓視線更加模糊，最後決定接受近視雷射手術。如今陳美鳳坦言仍有老花問題，需要時就會戴上眼鏡，尤其擔心遠處有人向她打招呼，自己因看不清楚而沒有回應，被誤會不禮貌。被問到是否擔心白內障，她當場笑喊：「阿彌陀佛！」並強調眼睛不能硬撐，該戴眼鏡就戴。至於護眼祕訣，陳美鳳表示，自己不會在全黑環境下滑手機，睡前使用手機也一定會開燈，眼鏡則會選擇具防藍光功能的款式。若外面陽光強烈，她也會配戴太陽眼鏡，冬天前往日本等雪地環境時更不敢疏忽，以免眼睛受到強光刺激。她也提醒現代人長時間使用手機，容易過度透支視力，除了適時補充營養保健品，也要避免眼睛過度乾澀，「不要太乾，硬撐不行。」