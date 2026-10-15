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年齡成求職最大困難 34.6%企業考慮優先用中高齡勞工

經驗、穩定性成中高齡就業優勢 人力銀行籲：有助解決人力缺口

「中高齡就業專法」上路即將滿6年！處於「缺工潮」時代，熟齡勞工在求職場面臨哪些困境，yes123求職網針對「中高齡勞工困境與企業聘用意願調查」，有高達92.3%自認為企業在聘僱人才時，有年齡顧慮；高達8成人認為最大的困難點就在於年齡問題；不過，有45.7%公司透露，針對已退休的員工，「曾經有」重新回聘過的經驗。根據yes123求職網調查顯示，45歲(含)以上的「熟齡會員」中，對於原本人生目標，有30.9%表示，把退休年齡訂在「60歲以上～65歲不到」；還有29.8%，則是設定為「65歲以上～70歲不到」；但也有16.3%，訂為「70歲(含)以上」。但對這群熟齡勞工而言，選擇「二度就業」的勞工：高達60.6%透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」；屬於「持平」的，佔了34.2%；「比之前高」的，僅有5.2%。一度退休卻又重返職場，在可複選狀況下，前三大主因依序為「覺得退休金準備不夠」，佔71.7%、「想分擔家計、貸款、負債」佔66.3%，以及「仍有長輩要扶養」佔39.1%。根據此次調查，有7成6的勞工透露，「曾經」因為工作，影響到身心健康，包含在求職與上班時；更有近9成的人表示，曾經因為年紀關係遇過「職場歧視」；除此之外，也有高達92.3%覺得，企業在聘僱人才時，其實「有」年齡的顧慮。也因此在可複選狀況下，自認求職時遭遇到最大的「困難點」依序為「年齡的問題」為84.1%、「薪資令人滿意的工作難尋」62.7%、「被質疑學習能力差」45.7%，及「職位令人滿意的工作難尋」36.8%、「被質疑無技能或證照」24.9%。其他應徵工作難關，分別為「無法配合加班、應酬、出差」佔23.8%、「不太願意接受夜班工作」22.7%、「難以放下身段」21.6%，及「難以適應新環境」20.5%、「不太願意接受外派工作」19.3%。但目前正面臨缺工問題，因此有34.6%的資方透露，「會優先考慮」雇用45歲以上的中高齡勞工；對照來看，「企業方面」認為「熟齡勞工」的優點部份，在可複選狀況下，依序為「實務經驗豐富」66.6%、「穩定性高」65.5%、「配合度高」56.4%，以及「具抗壓性」52.6%、「有責任感」37.4%。yes123求職網發言人楊宗斌認為，身為「三明治族」，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作；由於已離開勞動市場一陣子，出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。楊宗斌建議，解決台灣熟齡族就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題，如政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比例以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠；另一方面，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣發放相關受訓津貼。