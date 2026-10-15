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資深媒體人黃暐瀚過去常被視為「偏藍」，但近年多次針對藍白陣營發表批評，也曾公開肯定綠營人物，因此被冠上「綠暐瀚」，他也曾拿這個稱號自嘲。近日，黃暐瀚呼籲國民黨應正視「洋流」帶來的政治衝擊，卻遭網友質疑是「假中立」，本尊也直球回擊：「我是綠的，不是中立的，我不屑與現在的藍為伍。」黃暐瀚提到民調專家戴立安分析，「洋流」外溢直接拉抬了新北市，民進黨參選人蘇巧慧的聲勢跟著上漲，洋流儼然變成「海嘯」。部分網友對相關趨勢感到驚訝、不願相信，他引用前總統馬英九過去的說法：「民調是一時一地，我們會注意，不會太在意。」黃暐瀚藉此呼籲藍營，與其一味否認洋流，倒不如快點認清事實，評估最後可能造成的衝擊。不過，該評論卻也引來網友酸言酸語：「現在每一個暐瀚的發言都要記起來，因為總是說得很有深度，但相信不久之後，開票出來，暐瀚會開始道說：為什麼這次怎麼樣⋯又開始分析了。從現在分析洋流，到最後檢討洋流，最後大家都會認為他是中立的。」「不用等選後，我現在就回答你。」黃暐瀚直接回擊表示，會勇敢去投自己認為更好的候選人，不論勝敗，都堅定信念，如果他投的市長參選人最後沒有贏，這代表跟他有同樣看法的市民是少數，民主政治，多數勝選，是基本遊戲規則，沒什麼好難過的。最後，黃暐瀚更不客氣反嗆：「然後我是綠的，不是中立的，我不屑與現在的藍為伍，您搞錯了。」