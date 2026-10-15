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▲Netflix《急診室的奇蹟》媒體茶敘，彭千祐（左起）、霍建華、詹子萱、蔡凡熙。（圖／Netflix提供）

霍建華今（15）日出席Netflix新戲《急診室的奇蹟》媒體茶敘，他在劇中飾演急診醫師，台詞有許多專業術語，讓他苦讀許久，他也分享自己會到咖啡廳鑽研劇本，還有被路人認出來，而先前就曾有路人分享，在早餐店遇到霍建華，他暖心幫結帳的事蹟，霍建華今也笑說，是因為那天是平日，遇到一群學生認出他，他好奇問怎麼沒去上課，才知道已經結業式，心想都互相關心了，就順手幫忙買單。霍建華先前到早餐店吃早餐，被一群學生認出來，他貼心幫忙結帳，事後學生將他的暖心事蹟PO上網，今聊起此事，霍建華說是因為學生們先認出他，他還關心，「你們怎麼沒有去上課？」學生告訴他當天是結業式，他心想都聊到這份上了，就順手幫忙買單。霍建華也承認自己很愛請客，只要有人認出他，咖啡、啤酒等等他都請過，還自嘲雖然金額都不大，被遇到太多次，後來有點不太敢出門。先前還被直擊到萬里吃螃蟹，而當天林心如不在身邊，還引起話題，他解釋當天的確是他自己開車去，很享受這樣的Me time。