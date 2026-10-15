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台北101董事長賈永婕昨（14）日前往立法院財政委員會備詢，遭民進黨籍召委賴惠員提醒：「下一次請穿得跟我們一樣純樸。」一席話意外引爆穿搭爭議。賈永婕事後大方公開當天全身行頭，承認身上的確有多件精品；然而自稱穿得「純樸」的賴惠員，也被發現腰間繫著價值超過3.5萬元的HERMÈS（愛馬仕）皮帶，再次引發討論。賈永婕當天身穿黑色洋裝，外搭一件要價18萬元的米白色Dior外套，腳踩Ferragamo鞋款、Dior手錶、Cartier手環、nineteen.atelier項鍊，搭配Ferragamo鞋款及Delvaux包包。雖然賈永婕身上精品不少，但她並未迴避外界討論，反而直接公布品牌及手錶背後的紀念價值，讓網友自行評斷，讓她的「立院穿衣學」從政治攻防演變成時尚話題。反觀賴惠員當天身穿無領七分袖外套與白色襯衫，看似走簡潔路線，但腰間一條橘色皮帶相當搶眼，被網友認出疑似是愛馬仕「H Infini」皮帶扣搭配Bandana皮革腰帶。該款皮帶以愛馬仕經典的Médor錐形鉚釘元素，勾勒出「H」字輪廓，同款組合價格約為3萬6700元，已超過一般上班族半個月薪資。相關照片顯示，賴惠員過去也曾多次以這條皮帶搭配不同服裝，似乎是她相當喜愛的配件。