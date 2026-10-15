Uber今（15）日宣布在台灣推出全新「包車優步」服務，民眾只要透過Uber App，就能提前預約專屬車輛，最低2小時2000元起，最多可包車10小時、安排10個停靠點，適合家庭旅遊、多人出遊或商務拜訪。不過，這項服務目前僅開放北台灣部分地區出發，而且必須提前48小時預約，若臨時取消，最高可能被收取3000元取消費。
Uber「包車優步」3種方案
「包車優步」最低2小時起訂，基本方案包含80公里里程，乘客可依照人數及用車需求選擇不同車型。
◼︎包車優步：最多4人搭乘，2小時、80公里2000元，超過原訂時數或里程，每分鐘加收17元、每公里25元。
◼︎包車尊榮優步：提供高級進口車款，最多4人搭乘，2小時、80公里3000元，超過原訂時數或里程，每分鐘加收25元、每公里30元
◼︎包車加大六人座優步：最多6人搭乘，2小時、80公里2800元，超過原訂時數或里程，每分鐘24元、每公里30元。
最多跑10個停靠點！提前48小時預約、4地區先開放
Uber包車最大的特色，就是不用每到一個景點就重新叫車，乘客可在App內設定最多10個停靠點，無論是安排一日遊、探訪親友，或一天需要前往多個地點洽公，都能使用同一趟包車服務。目前服務僅開放基隆、大台北、桃園及新竹地區出發，桃園、松山、台中及高雄等國際機場暫不提供出發預訂。最早可提前90天預約，最晚必須在出發前48小時完成預訂，包車時間最短2小時、最長10小時。付款支援信用卡、簽帳金融卡及LINE Pay，但不接受現金付款。
Uber包車取消恐噴3000元、夜間搭車也要加價
準備預訂Uber包車的民眾，最需要留意取消規定。Uber指出，若在預約上車時間前24小時內取消，而且已有職業駕駛接單，就會產生取消費用。一般包車優步收取2000元、尊榮優步3000元、加大六人座2800元。若提前超過24小時取消，或取消時尚未有駕駛接單，則不會收費。夜間搭車也有額外費用，若預約上車時間介於晚上11時至隔日上午5時59分，一般包車優步及加大六人座須加收500元，尊榮優步則加收1000元。目前包車服務未提供兒童安全座椅，若有幼童同行，必須自行攜帶並安裝。
Uber包車比傳統包車便宜？最大優勢是什麼？
Uber包車價格究竟划不划算？在網路上搜尋台北包車行情，4小時小轎車包車價格約2279元到3000元不等，相較之下，Uber最低2小時、80公里2000元，短時間用車的總花費較低，但若以每小時計算，未必比傳統包車便宜。Uber最大優勢在於預約方便、時間門檻較低，不必逐一向業者詢價，透過App就能查看預估車資，還能安排最多10個停靠點、即時追蹤及分享行程。不過，若打算安排半日或一日旅遊，仍建議比較不同業者的總費用，尤其Uber超時、超里程都會額外收費，未必適合長時間用車的旅客。
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「包車優步」最低2小時起訂，基本方案包含80公里里程，乘客可依照人數及用車需求選擇不同車型。
◼︎包車優步：最多4人搭乘，2小時、80公里2000元，超過原訂時數或里程，每分鐘加收17元、每公里25元。
◼︎包車尊榮優步：提供高級進口車款，最多4人搭乘，2小時、80公里3000元，超過原訂時數或里程，每分鐘加收25元、每公里30元
◼︎包車加大六人座優步：最多6人搭乘，2小時、80公里2800元，超過原訂時數或里程，每分鐘24元、每公里30元。
Uber包車最大的特色，就是不用每到一個景點就重新叫車，乘客可在App內設定最多10個停靠點，無論是安排一日遊、探訪親友，或一天需要前往多個地點洽公，都能使用同一趟包車服務。目前服務僅開放基隆、大台北、桃園及新竹地區出發，桃園、松山、台中及高雄等國際機場暫不提供出發預訂。最早可提前90天預約，最晚必須在出發前48小時完成預訂，包車時間最短2小時、最長10小時。付款支援信用卡、簽帳金融卡及LINE Pay，但不接受現金付款。
Uber包車取消恐噴3000元、夜間搭車也要加價
準備預訂Uber包車的民眾，最需要留意取消規定。Uber指出，若在預約上車時間前24小時內取消，而且已有職業駕駛接單，就會產生取消費用。一般包車優步收取2000元、尊榮優步3000元、加大六人座2800元。若提前超過24小時取消，或取消時尚未有駕駛接單，則不會收費。夜間搭車也有額外費用，若預約上車時間介於晚上11時至隔日上午5時59分，一般包車優步及加大六人座須加收500元，尊榮優步則加收1000元。目前包車服務未提供兒童安全座椅，若有幼童同行，必須自行攜帶並安裝。
Uber包車價格究竟划不划算？在網路上搜尋台北包車行情，4小時小轎車包車價格約2279元到3000元不等，相較之下，Uber最低2小時、80公里2000元，短時間用車的總花費較低，但若以每小時計算，未必比傳統包車便宜。Uber最大優勢在於預約方便、時間門檻較低，不必逐一向業者詢價，透過App就能查看預估車資，還能安排最多10個停靠點、即時追蹤及分享行程。不過，若打算安排半日或一日旅遊，仍建議比較不同業者的總費用，尤其Uber超時、超里程都會額外收費，未必適合長時間用車的旅客。