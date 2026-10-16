為了對付會啃食動物活體組織的寄生蟲，墨西哥政府與美國合作，興建工廠大量培育蒼蠅，希望透過特殊技術降低害蟲數量，保護當地畜牧業。不過，這座肩負防疫任務的工廠，卻因不斷飄出類似腐肉的惡臭，引發附近居民強烈不滿，甚至有人上街抗議，要求政府改善問題，還給居民正常的生活環境。
根據《路透社》報導，這座工廠位於墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）的梅塔帕德多明格斯鎮（Metapa de Domínguez），靠近瓜地馬拉邊境，今年6月正式啟用，每週培育數百萬隻蒼蠅，原本是為了防治新世界螺旋錐蠅（New World screwworm），沒想到卻因刺鼻氣味，成為當地居民的惡夢。
蒼蠅幼蟲會啃食活體組織！嚴重恐害動物喪命
這座工廠要對付的並不是一般蒼蠅，而是一種名為「新世界螺旋錐蠅」的害蟲。這種蒼蠅產下的幼蟲，會鑽進牛隻及其他溫血動物的傷口，並持續啃食活體組織，嚴重時可能造成感染，甚至導致動物死亡。
這類害蟲近年在中美洲、墨西哥蔓延，對畜牧業造成威脅，也讓美墨2國的牛隻貿易受到影響。為了控制害蟲數量，2國合作設立工廠，希望透過大量培育經過特殊處理的蒼蠅，從源頭降低牠們的繁殖能力。
為什麼防蟲還要養蒼蠅？關鍵在「讓牠們無法繁殖」
既然蒼蠅是害蟲，為什麼還要大量培育？原因在於，這座工廠使用的是一種稱為「昆蟲不育技術」的方法。簡單來說，就是先大量培育雄性蒼蠅，再透過特殊處理讓牠們失去繁殖能力，接著將牠們釋放到野外。
這些經過處理的雄蠅，仍然可以與野生雌蠅交配，但無法產生後代；當大量雌蠅交配後都沒有成功繁殖，害蟲族群就有機會逐漸減少。
這項技術並不是要讓更多害蟲危害動物，而是利用牠們的繁殖習性來控制數量，類似方法過去也曾被用於防治其他農業害蟲。
每週培育數百萬隻...幼蟲食物成為惡臭來源
培育大量蒼蠅並不容易。工廠必須提供足夠的營養，讓幼蟲順利生長，相關配方包括雞蛋、牛奶及血紅蛋白粉末等成分，但問題也出在這裡。
當地居民抱怨，工廠散發出的氣味，就像腐爛的肉或放到變質的食物，臭到波及附近的住家和學校，有居民直言，這種惡臭濃到讓人噁心，不管是日常生活還是上課都被干擾。
墨西哥官方先前表示，相關氣味來自培育幼蟲所使用的營養配方，強調排放物不會對人體健康或環境構成風險。不過，居民對異味問題仍難以接受，要求政府拿出更有效的改善措施。
居民先前已抗議 異味改善承諾未能平息民怨
這座工廠今年6月底正式啟用，總投資約5100萬美元，美墨都相當重視這項防疫計畫，但工廠啟用後，異味問題逐漸引發地方反彈，居民早在9月就曾封鎖工廠抗議，要求改善環境。
當時，政府與居民達成協議，同意讓工廠恢復運作，並安排為期3個月的異味改善計畫。然而到了10月，居民仍認為問題沒有被充分解決，再度要求當局正視訴求，甚至希望工廠搬到遠離居住區的地方。
這起事件也凸顯公共防疫政策面臨的兩難：一方面，控制螺旋錐蠅有助於保護牲畜、減少經濟損失；另一方面，防疫設施若長期影響居民的生活品質，也可能引發新的社會衝突。
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蒼蠅幼蟲會啃食活體組織！嚴重恐害動物喪命
這座工廠要對付的並不是一般蒼蠅，而是一種名為「新世界螺旋錐蠅」的害蟲。這種蒼蠅產下的幼蟲，會鑽進牛隻及其他溫血動物的傷口，並持續啃食活體組織，嚴重時可能造成感染，甚至導致動物死亡。
這類害蟲近年在中美洲、墨西哥蔓延，對畜牧業造成威脅，也讓美墨2國的牛隻貿易受到影響。為了控制害蟲數量，2國合作設立工廠，希望透過大量培育經過特殊處理的蒼蠅，從源頭降低牠們的繁殖能力。
為什麼防蟲還要養蒼蠅？關鍵在「讓牠們無法繁殖」
既然蒼蠅是害蟲，為什麼還要大量培育？原因在於，這座工廠使用的是一種稱為「昆蟲不育技術」的方法。簡單來說，就是先大量培育雄性蒼蠅，再透過特殊處理讓牠們失去繁殖能力，接著將牠們釋放到野外。
這些經過處理的雄蠅，仍然可以與野生雌蠅交配，但無法產生後代；當大量雌蠅交配後都沒有成功繁殖，害蟲族群就有機會逐漸減少。
這項技術並不是要讓更多害蟲危害動物，而是利用牠們的繁殖習性來控制數量，類似方法過去也曾被用於防治其他農業害蟲。
每週培育數百萬隻...幼蟲食物成為惡臭來源
培育大量蒼蠅並不容易。工廠必須提供足夠的營養，讓幼蟲順利生長，相關配方包括雞蛋、牛奶及血紅蛋白粉末等成分，但問題也出在這裡。
當地居民抱怨，工廠散發出的氣味，就像腐爛的肉或放到變質的食物，臭到波及附近的住家和學校，有居民直言，這種惡臭濃到讓人噁心，不管是日常生活還是上課都被干擾。
墨西哥官方先前表示，相關氣味來自培育幼蟲所使用的營養配方，強調排放物不會對人體健康或環境構成風險。不過，居民對異味問題仍難以接受，要求政府拿出更有效的改善措施。
居民先前已抗議 異味改善承諾未能平息民怨
這座工廠今年6月底正式啟用，總投資約5100萬美元，美墨都相當重視這項防疫計畫，但工廠啟用後，異味問題逐漸引發地方反彈，居民早在9月就曾封鎖工廠抗議，要求改善環境。
當時，政府與居民達成協議，同意讓工廠恢復運作，並安排為期3個月的異味改善計畫。然而到了10月，居民仍認為問題沒有被充分解決，再度要求當局正視訴求，甚至希望工廠搬到遠離居住區的地方。
這起事件也凸顯公共防疫政策面臨的兩難：一方面，控制螺旋錐蠅有助於保護牲畜、減少經濟損失；另一方面，防疫設施若長期影響居民的生活品質，也可能引發新的社會衝突。