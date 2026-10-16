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台北101董事長賈永婕在14日赴立法院財政委員會備詢，不料因把Dior白色外套披在肩上，而遭到民進黨立委賴惠員公開質疑「穿得不夠純樸」，火速引來各方批評。賴惠員也在今（16）日受訪時鞠躬道歉，賈永婕則在稍早發文表示收到了對方道歉，「這件事情就到這裡吧！」並喊話大家冷靜，還笑說：「我那受傷的五臟六腑，也會慢慢癒合的。」在賴惠員公開道歉後，賈永婕也發文表示已收到了道歉，希望這件事到此為止，喊話大家冷靜，開玩笑說：「至於我那受傷的五臟六腑，也會慢慢癒合的。」並提到每個人都是獨一無二的個體，世界上每個人都不可能一樣，「特別的自己，就是老天爺給我們的禮物。」賈永婕也回想自己成長過程中，曾無數次被要求要跟大家一樣，不能太突出、太顯眼，太有自己風格，她也因此困惑、受傷過，但她還是告訴自己：「就是要不一樣！」賈永婕表示自己用盡洪荒之力活出自己的樣子，「這個世界不需要每個人都一樣，因為有了不一樣，世界才會這麼精彩！致不一樣的我們。」賈永婕樂觀又高EQ的態度，也引來大批網友稱讚，「妳就是那麼不一樣的101董事長，事實證明妳的確是，美麗、智慧、勇敢」、「大人有大量，董座人美心善」、「賈董氣度令人折服」、「我們都要尊重每個人的不一樣。」