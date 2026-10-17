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▲《文化民主，百花齊放》2026臺灣文化日音樂會將於今天晚上18:00舉行，表演卡司先看。（圖／取自文化部臉書）

今天10月17日是台灣文化日，由來是來自於1921年10月17日，臺灣文化協會正式成立，開啟臺灣文化啟蒙運動。而全台博物館也在今（17） 當日響應「臺灣文化日」，將開放免門票入場，或是提供票價優惠的場館，另外，文化部也於今日舉辦《文化民主，百花齊放》2026臺灣文化日音樂會。《NOWNEWS今日新聞》整理全台北、中、南、東各區超過30家博物館，可免費入場或是有門票優惠之資訊一次看。1921年10月17日，臺灣青年林獻堂、蔣渭水、蔡培火及賴和等人，有感於殖民政府對臺灣人民的壓制，為了提升臺灣本土文化意識與追求臺灣主體性，在臺北市大稻埕靜修女中創立「臺灣文化協會」，推動臺灣的文化啟蒙運動。因此文化部呼應百年前文協的啟蒙精神，將10月17日這天定為「台灣文化日」。10月17日晚上18:00：臺北市永樂市場前廣場：臺灣民謠大師陳明章、方宥心、鄭宜雰、同根生（A_Root）與 生祥樂隊 等跨世代音樂人，以〈臺灣文化協會會歌〉、〈大稻埕的天光〉揭序，沿著臺灣百年文化發展軌跡，串聯民謠傳承、文學與土地書寫、母語創作與當代獨立音樂，串聯大稻埕的街道、歷史場域與音樂會現場，共同構成整體文化敘事。臺北市立美術館臺北二二八紀念館國立故宮博物院（北院）國立臺灣博物館：本館、古生物館、南門館、鐵道部園區免費參觀。新北市美術館新北市立淡水古蹟博物館新北市立黃金博物館新北市立鶯歌陶瓷博物館朱銘美術館國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）新北市坪林茶業博物館橫山書法藝術館桃園市兒童美術館新竹玻璃工藝博物館國立臺灣美術館：開館時間延長至 18:00。臺中市立美術館：《真鍋大度個展》免費參觀。彰化美術館國立故宮博物院（南院）嘉義市立博物館：票價優惠 25 元／人嘉義市立美術館：票價優惠 25 元／人國立臺灣歷史博物館國立臺灣史前文化博物館（南科考古館）赤崁樓安平古堡安平樹屋億載金城高雄流行音樂中心：《POP POP POP流行音樂互動展》與《藍寶石大歌廳展》免費參觀。屏菸 1936 文化基地屏東縣王船文化館臺灣原住民族屏東文化園區國立臺灣史前文化博物館（臺東本館、卑南遺址公園）小米學堂二結穀倉稻農文化館：票價優惠 50 元／人