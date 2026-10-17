今天10月17日是台灣文化日，由來是來自於1921年10月17日，臺灣文化協會正式成立，開啟臺灣文化啟蒙運動。而全台博物館也在今（17） 當日響應「臺灣文化日」，將開放免門票入場，或是提供票價優惠的場館，另外，文化部也於今日舉辦《文化民主，百花齊放》2026臺灣文化日音樂會。《NOWNEWS今日新聞》整理全台北、中、南、東各區超過30家博物館，可免費入場或是有門票優惠之資訊一次看。
📍台灣文化日是什麼？
1921年10月17日，臺灣青年林獻堂、蔣渭水、蔡培火及賴和等人，有感於殖民政府對臺灣人民的壓制，為了提升臺灣本土文化意識與追求臺灣主體性，在臺北市大稻埕靜修女中創立「臺灣文化協會」，推動臺灣的文化啟蒙運動。因此文化部呼應百年前文協的啟蒙精神，將10月17日這天定為「台灣文化日」。
📍《文化民主，百花齊放》2026臺灣文化日音樂會：
時間：10月17日晚上18:00
地點：臺北市永樂市場前廣場
表演卡司：臺灣民謠大師陳明章、方宥心、鄭宜雰、同根生（A_Root）與 生祥樂隊 等跨世代音樂人，以〈臺灣文化協會會歌〉、〈大稻埕的天光〉揭序，沿著臺灣百年文化發展軌跡，串聯民謠傳承、文學與土地書寫、母語創作與當代獨立音樂，串聯大稻埕的街道、歷史場域與音樂會現場，共同構成整體文化敘事。
🟡台北：
臺北市立美術館
臺北二二八紀念館
國立故宮博物院（北院）
國立臺灣博物館：本館、古生物館、南門館、鐵道部園區免費參觀。
🟡新北：
新北市美術館
新北市立淡水古蹟博物館
新北市立黃金博物館
新北市立鶯歌陶瓷博物館
朱銘美術館
國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）
新北市坪林茶業博物館
🟡桃園：
橫山書法藝術館
桃園市兒童美術館
🟡新竹：
新竹玻璃工藝博物館
🟡台中：
國立臺灣美術館：開館時間延長至 18:00。
臺中市立美術館：《真鍋大度個展》免費參觀。
🟡彰化：
彰化美術館
🟡嘉義：
國立故宮博物院（南院）
嘉義市立博物館：票價優惠 25 元／人
嘉義市立美術館：票價優惠 25 元／人
🟡台南：
國立臺灣歷史博物館
國立臺灣史前文化博物館（南科考古館）
赤崁樓
安平古堡
安平樹屋
億載金城
🟡高雄：
高雄流行音樂中心：《POP POP POP流行音樂互動展》與《藍寶石大歌廳展》免費參觀。
🟡屏東：
屏菸 1936 文化基地
屏東縣王船文化館
臺灣原住民族屏東文化園區
🟡台東：
國立臺灣史前文化博物館（臺東本館、卑南遺址公園）
小米學堂
二結穀倉稻農文化館：票價優惠 50 元／人
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1921年10月17日，臺灣青年林獻堂、蔣渭水、蔡培火及賴和等人，有感於殖民政府對臺灣人民的壓制，為了提升臺灣本土文化意識與追求臺灣主體性，在臺北市大稻埕靜修女中創立「臺灣文化協會」，推動臺灣的文化啟蒙運動。因此文化部呼應百年前文協的啟蒙精神，將10月17日這天定為「台灣文化日」。
📍《文化民主，百花齊放》2026臺灣文化日音樂會：
時間：10月17日晚上18:00
地點：臺北市永樂市場前廣場
表演卡司：臺灣民謠大師陳明章、方宥心、鄭宜雰、同根生（A_Root）與 生祥樂隊 等跨世代音樂人，以〈臺灣文化協會會歌〉、〈大稻埕的天光〉揭序，沿著臺灣百年文化發展軌跡，串聯民謠傳承、文學與土地書寫、母語創作與當代獨立音樂，串聯大稻埕的街道、歷史場域與音樂會現場，共同構成整體文化敘事。
臺北市立美術館
臺北二二八紀念館
國立故宮博物院（北院）
國立臺灣博物館：本館、古生物館、南門館、鐵道部園區免費參觀。
🟡新北：
新北市美術館
新北市立淡水古蹟博物館
新北市立黃金博物館
新北市立鶯歌陶瓷博物館
朱銘美術館
國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）
新北市坪林茶業博物館
橫山書法藝術館
桃園市兒童美術館
🟡新竹：
新竹玻璃工藝博物館
🟡台中：
國立臺灣美術館：開館時間延長至 18:00。
臺中市立美術館：《真鍋大度個展》免費參觀。
🟡彰化：
彰化美術館
🟡嘉義：
國立故宮博物院（南院）
嘉義市立博物館：票價優惠 25 元／人
嘉義市立美術館：票價優惠 25 元／人
🟡台南：
國立臺灣歷史博物館
國立臺灣史前文化博物館（南科考古館）
赤崁樓
安平古堡
安平樹屋
億載金城
🟡高雄：
高雄流行音樂中心：《POP POP POP流行音樂互動展》與《藍寶石大歌廳展》免費參觀。
🟡屏東：
屏菸 1936 文化基地
屏東縣王船文化館
臺灣原住民族屏東文化園區
🟡台東：
國立臺灣史前文化博物館（臺東本館、卑南遺址公園）
小米學堂
二結穀倉稻農文化館：票價優惠 50 元／人