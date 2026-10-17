我是廣告 請繼續往下閱讀

⏹︎「白晝之夜」的由來：

▲「2026臺北白晝之夜」將於10月31日登場，地點就在圓山與其週邊場域。（圖／翻攝白晝之夜臉書）

3面向出發：整體策展、視覺藝術與表演藝術

2026臺北白晝之夜 集結30件藝術作品與50場表演

▲姚瑞中《巨神在哪裡？》（圖／臺北市文化局提供）

表演藝術包含劇場、舞蹈、爵士等 法國編舞家Jann Gallois將以舞蹈與觀眾互動

▲爵代舞蹈劇場《寶島有爵士～台灣恰恰恰》（圖／臺北市文化局提供）

▲Jann Gallois 將以《Block Party》結合多元舞蹈形式與群眾互動。（圖／台北市文化局提供）

臺北市政府文化局宣布，「2026臺北白晝之夜」將於10月31日在圓山登場，以「NIGHT KA SHI」為主題，從臺灣那卡西文化出發，串聯視覺藝術、聲音與表演，場域橫跨圓山自然景觀公園、花博圓山園區（與新生園區）、大同大學、民族東路及晴光市場周邊。活動集結超過30件藝術作品與50場表演，涵蓋大型裝置、聲音藝術、空間介入及跨域演出。每年吸引超過30座城市、數百萬人一起嗨到天亮的「白晝之夜」（Nuit Blanche），是起源自法國巴黎的全球性夜間城市藝術節，是一場讓藝術在街頭「越獄」的全球性城市運動。台灣從2016年開始響應，至今邁入第11屆，三大特色包含「跨夜舉辦、免費參加、全民共創」。臺北市政府副秘書長王崇斌表示，今年大同大學首度為白晝之夜開放校園，此外，今年臺北白晝之夜更是首度與法國巴黎104藝術中心（CENTQUATRE-PARIS）合作，在法國在台協會支持下，由臺灣策展團隊提出「NIGHT KA SHI」策展概念。臺北白晝之夜將於10月31日在圓山花博園區登場，今年由藝術總監黃彥穎、視覺總監陳韋晴及表演總監鄭伊雯共同策劃，從整體策展、視覺藝術與表演藝術三個面向出發，串聯，創造開放且多元的城市夜間藝術現場。本屆以「NIGHT KA SHI」為主題，從臺灣獨特的那卡西文化汲取靈感，透過流動、即興與開放的精神，重新思考藝術與城市、人群之間的關係。活動集結超過30件藝術作品與50場表演，涵蓋大型裝置、聲音藝術、空間介入及跨域演出。視覺藝術方面，全聯福利中心連續三年支持臺北白晝之夜，再度攜手藝術家姚仲涵，延續去年創作能量，打造《光電獸#51－午夜音樂盒》，透過聲響與光影交織，為夜間藝術盛會揭開序幕；其他亮點作品如藝術家張騰遠以其著名的「鸚鵡人」系列加入白晝之夜，推出隱藏於街區的《鸚鵡模仿術-數綿羊》大型裝置，為城市帶來意想不到的相遇。此外，林其蔚《磁帶音樂》、姚瑞中《巨神在哪裡？》、蕭筑方《鬆弛的靈魂》、王仲堃《迴旋曲2026》及廖建忠《運轉生活的終點站4.0「L-oops」》等亮點作品，分別從聲音、身體、機械、信仰與日常生活等角度出發，帶領觀眾重新感受城市。表演藝術則橫跨劇場、舞蹈、擊樂、爵士、聲音與街頭文化，邀請不同團隊在園區各處接力演出，包括峸劇場與貪食德工作室《黑貓與那卡西之夜1972》、爵代舞蹈劇場與金秋大樂隊《寶島有爵士～台灣恰恰恰》，以及Oneness聲波療癒跨界樂團《夜行性生物的冥想聲波浴》等，另有多場的快閃演出為民眾帶來驚喜。國際合作部分，法國編舞家 Jann Gallois 將以《Block Party》結合多元舞蹈形式與群眾互動，讓觀眾從觀看者轉變為參與者，親身體驗舞蹈藝術的魅力；藝術家 Stéphane Thidet 也將透過現地創作，將花博公園流行館化為法國館，於其中展示大型裝置作品《Tree and Sand》及2件錄像作品。2026臺北白晝之夜—NIGHT KA SHI：2026年10月31日 14:00 – 11月1日02:00：圓山自然景觀公園、花博圓山園區（與新生園區）、大同大學、民族東路及晴光市場周邊圓山與其週邊：搭捷運淡水信義線「圓山站」；晴光街區：搭中和新蘆線至「中山國小站」