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小時候不懂亂取Gmail帳號！手機、身分證裸露長大超傻眼

長大才發現個資直接曝露出來，但又已經綁定各種服務，如果要重新申請新信箱，每一個資料都要改過真的很麻煩，想問有人知道有什麼辦法可以更改嗎？

▲Gmail帳號不少人都小時候創立，不懂事把手機、身分證等個資都打在帳號上，好奇能不能夠更改帳號。（圖／記者周淑萍攝）

Gmail帳號ID可以更改！簡單步驟教學一次看：一年只能改一次

使用者只要進入「個人資訊」頁面登入之後，就可以看到「變更Google帳戶電子郵件」的按鈕，點選之後就可以開始更改囉！

▲如果你的Gmail帳號真的如同上面寫的，ID含有自己的「身分證字號」、「電話號碼」的話，其實是可以更改自己的帳號ID的哦！（圖/記者張嘉哲翻攝）

你的Gmail帳號是什麼時候申請的呢？近日有網友討論，自己小時候申請Gmail帳號時直接把身分證號碼直接設成ID，結果長大之後才發現身分證綁定很多重要資料，現在想換帳號覺得太麻煩，讓他上網請益怎麼更改帳號，貼文釣出許多同道中人，有人是電話號碼、有人是英文名+出生年月日等，也都想要改帳號ID，然而Gmail其實真的可以更改舊ID，本篇文章手把手教你！一名網友在社群平台「Threads」貼文指出，小時候把身分證號碼直接放在Google帳號的電子郵件上，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「很多人現在用的Gmail根本都是小時候辦的吧，以前真的是不懂，現在長大覺得很白痴」。事實上，如果你的Gmail帳號真的如同上面寫的，ID含有自己的「身分證字號」、「電話號碼」的話，其實是可以更改自己的帳號ID的哦！更改完之後，原有郵件、Google雲端硬碟及相簿資料都會保留，舊地址也能作為備份的電子郵件繼續收發信件，。所以如果覺得小時候設定的帳號太恥、個資有外流疑慮，趕快動手更改帳號ID吧！