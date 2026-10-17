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華盛頓巫師在2026年NBA選秀會選進的狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa），今（17）日在對陣紐奧良鵜鶘隊的季前熱身賽收官戰中不慎扭傷左腳踝，引發球團與球迷高度關切。這名19歲的新科狀元是否能趕上台灣時間下週四對決密爾瓦基公鹿隊的例行賽開幕戰，目前仍有待球團持續觀察評估。事發於比賽第2節，迪班薩在一次中距離跳投投籃落地時不慎踩空，導致左腳踝扭傷，隨後他在隊友的扶持下返回休息室接受檢查。基於安全考量，巫師球團隨後宣布他本場比賽不會回歸。退場前，迪班薩在15分鐘的出賽時間內高效貢獻了12分、3籃板與1火鍋。賽後巫師總教練柯夫（Brian Keefe）證實，迪班薩確實左腳踝扭傷，退場純屬預防性的保護措施。所幸社群媒體側拍畫面顯示，迪班薩在賽後能靠自身力量獨自走過球員通道，並用嘴型向鏡頭表示：「我很好。」這讓擔心他菜鳥賽季一開始就要進入傷兵名單的球迷鬆了一口氣，迪班薩在今年4場熱身賽中，場均在21.5分鐘的出賽時間內可攻下12.75分、4.25籃板、1.75助攻與1.5抄截，展現出不俗的潛力。不同於過去許多選秀狀元一進聯盟就必須獨挑大梁、承擔球隊勝敗重任的處境，今年的巫師隊擁有相當充沛的老將戰力。陣中擁有楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）、米德爾頓（Khris Middleton）與艾頓（Deandre Ayton）等全明星級前輩，還搭配薩爾（Alex Sarr）、庫里巴利（Bilal Coulibaly）等年輕核心，團隊天賦雄厚。迪班薩在日前球隊媒體日時便曾坦言，身在這樣的團隊讓他覺得非常幸運且沒有壓力：「我覺得我身上沒有太多壓力，因為我身邊有一群非常優秀的隊友。很多狀元加盟時都是『一個人』，一切都圍繞著他們轉。但我隊上有全明星、甚至是未來的名人堂球星，像是米德爾頓、楊恩、戴維斯和艾頓，我能從他們身上汲取經驗。」「我不需要一進來就扛起這麼沉重的負擔，我可以和這些哥們建立感情，慢慢學習如何用正確的方式打球，而不是立刻面臨巨大的背負感。」迪班薩感激地表示，「能和這些打過總冠軍、入選過全明星的老將們在休息室交談，甚至通電話請教，這對我的職業生涯來說絕對是一大利多。」