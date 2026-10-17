我是廣告 請繼續往下閱讀

8類人恐成腰椎感染高風險族群 醫：2症狀別當一般感冒

一名60歲男性近日突然出現發高燒症狀，流感快篩疑似出現陽性，醫師給予克流感治療。但服藥後，個案症狀並未改善，反而出現劇烈腰痛。經醫院檢查，發現患者第四、第五腰椎有細菌性感染，透過手術治療，才擺脫腰痛。收治個案的中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎提到，經腰椎核磁共振檢查，發現病人第四、第五腰椎有細菌性感染。巫智穎表示，腰椎感染發生率並不高，臨床上初期也較不容易注意到；而該名患者也先進行抗生素治療，若感染造成膿瘍並壓迫神經，出現腳無力、大小便失禁等症狀，就必須儘速手術。病人當時僅出現發燒與腰痛，MRI也未發現神經壓迫，因此先以抗生素治療；巫智穎說，但治療2至3週後，發炎指數仍未理想，進一步安排脊椎內視鏡清創手術，清除感染組織並進行病理切片及細菌培養。手術約1小時內完成，術後腰痛明顯改善，發炎指數也逐漸下降。不過，腰椎感染清創後，仍可能因椎間盤及骨頭受到破壞，導致脊椎支撐力下降。巫智穎說，病人後續追蹤發現第四、第五腰椎逐漸塌陷，長時間行走、上下樓梯或久坐都會腰痠不適。經保守治療及復健後效果仍有限。經討論後，巫智穎表示，患者首次住院治療約10個月後接受脊椎融合手術，術後腰部支撐感改善，目前已出院3個月，日常活動狀況良好，不再感到腰痛。巫智穎提醒，腰椎感染的高危險族群包括糖尿病、免疫力較差、長期使用類固醇、心內膜炎或心臟瓣膜疾病，以及泌尿道感染，可能經血液循環擴散至脊椎者；若曾接受腰椎注射、針灸等侵入性治療，也可能增加感染風險。巫智穎提醒，發燒合併劇烈腰痛，尤其感冒治療後仍沒有改善，止痛藥效果不佳，甚至接受復健後疼痛更加明顯，就應提高警覺。而流感常見發燒、全身痠痛、咳嗽、流鼻水等症狀，如果單純發燒且持續劇烈腰痛，就不能只當成一般感冒或肌肉痠痛，應儘早就醫評估，必要時接受核磁共振檢查，以免延誤脊椎感染治療。