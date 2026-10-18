「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日登場，多家飯店都提前於網路上推出線上旅展，像是凱撒飯店連鎖，集結旗下10家飯店於即日起至11月9日都有住宿券、餐券之優惠，祭出住宿、餐飲之優惠。其中今日（18）日10:00將開賣「聯合餐券（每張890元）」針對會員推出「買一送一」優惠，限量僅有100組。凱撒每人限購1組，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用，換算每客只要445元。
此次凱撒飯店連鎖推出的線上旅展中，而最為優惠的，就是今（18）日限時限量推出的「聯合餐券」買一送一優惠，每人限購1組，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用。
聯合自助餐券每張890元 下殺5.3折
若是沒有搶到買一送一的優惠，凱撒飯店連鎖同樣也有「聯合自助餐券」，每張890元，買10送1、買50送8、買100送22，每張最低729元起，可於多家飯店buffet使用，包含適用於台北凱撒的「Checkers」、台北凱達飯店的「百宴」、台北新板希爾頓的「悅市集」，以及板橋凱撒飯店的「蓮花餐廳」泰式南洋料理吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》記者實際估算，若是拿此去吃「悅市集」自助餐廳吃晚餐，原價1250元+10%=1375元，等於是打到大約5.3折，再送880元的法式羔羊排一份。凱撒飯店連鎖補充提醒，各館依餐期及平假日定義酌收差額，實際使用規則依各館公告為準。
🟡凱撒飯店連鎖「聯合自助餐券」買一送一優惠資訊一覽：
優惠時間：2026/10/18 10:00 ~ 2026/10/18 23:00
有價券優惠期限：限到2027/09/30，優惠期限過後是為一般現金券
搶購平台：凱薩飯店連鎖官網
贈品券使用期限：2027/5/31
優惠規則：
1、持該券張可於「台北凱撒 Checkers平日自助午或晚餐或週日晚餐1客」或是「台北凱撒 Checkers平日自助午或晚餐或週日晚餐1客」擇一使用
2、平假日及特殊節日定義依各飯店公告為主或掃QR CODE詳閱說明):
3、逾期或遇特殊節日須依當日消費金額扣除本券票面價值後補足差價。
4、本券不得與其它優惠合併使用，不得兌換現金、找零或分次使用。
台北美福飯店線上旅展 自助餐券61折
台北美福大飯店也有線上旅展，精選超值優惠餐飲及住宿票券開賣，人氣最高的彩匯自助餐廳，推出午餐或晚餐單人券買一套8張，除了加贈一張外，再享下午茶餐券一張，最優打到6.1折。老饕最愛的超值美食通用券，以最低4.6折優惠，可以吃到蟬聯六年米其林一星的米香台菜等10款中日義式料理。
彩匯自助餐廳餐券此次推出套券買8送1、買12送2的超值優惠組合，線上旅展限定加碼，購買《平日自助午、晚餐單人券》8張送1張套券組合，加碼贈週五至週日適用的《下午茶餐單人券》乙張。《下午茶餐券》原價每位1,380元＋10%，推出四人同行優惠，平均每位僅923元，享6.1折優惠，《午、晚餐券》原價每位1680元＋10%起，購買12張單人套券再加贈2張餐券，平均每位最低1380元起，享7.5折起優惠。
美福飯店也推《超值美食通用券》，集結飯店四大人氣餐廳，多達10款精選餐點皆可兌換，買套券6張送1張，售價2萬1966元，總價值4萬7432元，約是4.6折優惠，建議可使用在2026年再度蟬聯米其林一星肯定的米香台菜餐廳，推出適合親友共享的「三人合菜」及「三饗餐」，嚴選經典台菜佳餚，展現細膩而道地的台灣風味。
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聯合自助餐券每張890元 下殺5.3折
若是沒有搶到買一送一的優惠，凱撒飯店連鎖同樣也有「聯合自助餐券」，每張890元，買10送1、買50送8、買100送22，每張最低729元起，可於多家飯店buffet使用，包含適用於台北凱撒的「Checkers」、台北凱達飯店的「百宴」、台北新板希爾頓的「悅市集」，以及板橋凱撒飯店的「蓮花餐廳」泰式南洋料理吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》記者實際估算，若是拿此去吃「悅市集」自助餐廳吃晚餐，原價1250元+10%=1375元，等於是打到大約5.3折，再送880元的法式羔羊排一份。凱撒飯店連鎖補充提醒，各館依餐期及平假日定義酌收差額，實際使用規則依各館公告為準。
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優惠時間：2026/10/18 10:00 ~ 2026/10/18 23:00
有價券優惠期限：限到2027/09/30，優惠期限過後是為一般現金券
搶購平台：凱薩飯店連鎖官網
贈品券使用期限：2027/5/31
優惠規則：
1、持該券張可於「台北凱撒 Checkers平日自助午或晚餐或週日晚餐1客」或是「台北凱撒 Checkers平日自助午或晚餐或週日晚餐1客」擇一使用
2、平假日及特殊節日定義依各飯店公告為主或掃QR CODE詳閱說明):
3、逾期或遇特殊節日須依當日消費金額扣除本券票面價值後補足差價。
4、本券不得與其它優惠合併使用，不得兌換現金、找零或分次使用。
台北美福飯店線上旅展 自助餐券61折
台北美福大飯店也有線上旅展，精選超值優惠餐飲及住宿票券開賣，人氣最高的彩匯自助餐廳，推出午餐或晚餐單人券買一套8張，除了加贈一張外，再享下午茶餐券一張，最優打到6.1折。老饕最愛的超值美食通用券，以最低4.6折優惠，可以吃到蟬聯六年米其林一星的米香台菜等10款中日義式料理。
彩匯自助餐廳餐券此次推出套券買8送1、買12送2的超值優惠組合，線上旅展限定加碼，購買《平日自助午、晚餐單人券》8張送1張套券組合，加碼贈週五至週日適用的《下午茶餐單人券》乙張。《下午茶餐券》原價每位1,380元＋10%，推出四人同行優惠，平均每位僅923元，享6.1折優惠，《午、晚餐券》原價每位1680元＋10%起，購買12張單人套券再加贈2張餐券，平均每位最低1380元起，享7.5折起優惠。
美福飯店也推《超值美食通用券》，集結飯店四大人氣餐廳，多達10款精選餐點皆可兌換，買套券6張送1張，售價2萬1966元，總價值4萬7432元，約是4.6折優惠，建議可使用在2026年再度蟬聯米其林一星肯定的米香台菜餐廳，推出適合親友共享的「三人合菜」及「三饗餐」，嚴選經典台菜佳餚，展現細膩而道地的台灣風味。