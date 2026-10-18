LOL《英雄聯盟》世界賽在美國點燃戰火，南韓電競豪門T1近日舉辦粉絲見面會，「電競之神」Faker在活動中霸氣宣告目標劍指4連冠，同時公開許下奪冠祭品承諾，若成功拿下個人第7座世界冠軍金盃，將進行長達24小時的馬拉松直播，彌補今年個人實況較少的遺憾，甚至透露自己「花錢」購買AI工具，成為粉絲們關注的焦點。
Faker自2013年出道以來，長年效力T1戰隊，至今已6度奪下《英雄聯盟》世界大賽冠軍，並拿下多次韓國《英雄聯盟》冠軍聯賽（LCK）及季中邀請賽（MSI）冠軍，2026年他將挑戰個人第7座世界冠軍，力求幫助T1拿下4連霸。
Faker祭奪冠承諾 直播24小時
Faker在見面會中坦言，今年因為行程繁重且活動眾多，個人直播時間大幅減少，為了回饋長期支持的粉絲，承諾若能順利奪下第7座世界冠軍，就會破天荒進行24小時連續直播馬拉松，這項重磅驚喜讓現場與線上玩家陷入狂熱，紛紛歡呼表示極度期待看到傳奇選手再次刷新紀錄並兌現承諾。
除了Faker提出震撼許願外，隊友Doran也在問答環節中祭出自己的馬拉松祭品文，他透露先前在路跑活動中沒能完成30分鐘跑完5公里的目標，感到相當可惜，因此若T1能順利登頂，他將認真強化體能並好好完成這項5公里路跑任務，藉此補完過往遺憾並展現持續進步的決心。
Faker花錢買AI 親曝付費用途
有趣的是，見面會期間還出現了令全場爆笑的意外插曲，Faker罕見透露自己近期居然付費使用了AI工具ChatGPT，主要用來搜尋相關資料以及進行個人健康管理諮詢，這位平日生活節儉且影響力超群的傳奇巨星公開提及付費買AI，瞬間讓全場與網路社群震撼不已。
得知Faker竟然親自掏錢訂閱AI服務後，眾多粉絲忍不住直呼震驚並紛紛表示不敢相信「你居然付費了」、「我有沒有聽錯」，意外成為熱門討論話題，這場見面會不僅展現T1爭奪世界冠軍的雄心壯志，也讓粉絲再次看見Faker私底下極具親和力且逗趣的日常一面。
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Faker在見面會中坦言，今年因為行程繁重且活動眾多，個人直播時間大幅減少，為了回饋長期支持的粉絲，承諾若能順利奪下第7座世界冠軍，就會破天荒進行24小時連續直播馬拉松，這項重磅驚喜讓現場與線上玩家陷入狂熱，紛紛歡呼表示極度期待看到傳奇選手再次刷新紀錄並兌現承諾。
除了Faker提出震撼許願外，隊友Doran也在問答環節中祭出自己的馬拉松祭品文，他透露先前在路跑活動中沒能完成30分鐘跑完5公里的目標，感到相當可惜，因此若T1能順利登頂，他將認真強化體能並好好完成這項5公里路跑任務，藉此補完過往遺憾並展現持續進步的決心。
有趣的是，見面會期間還出現了令全場爆笑的意外插曲，Faker罕見透露自己近期居然付費使用了AI工具ChatGPT，主要用來搜尋相關資料以及進行個人健康管理諮詢，這位平日生活節儉且影響力超群的傳奇巨星公開提及付費買AI，瞬間讓全場與網路社群震撼不已。
得知Faker竟然親自掏錢訂閱AI服務後，眾多粉絲忍不住直呼震驚並紛紛表示不敢相信「你居然付費了」、「我有沒有聽錯」，意外成為熱門討論話題，這場見面會不僅展現T1爭奪世界冠軍的雄心壯志，也讓粉絲再次看見Faker私底下極具親和力且逗趣的日常一面。