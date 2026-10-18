2026年LOL《英雄聯盟》世界賽已在美國揭開序幕，賽事將依序進行「入圍賽、瑞士制、8強淘汰賽、4強淘汰賽、決賽」等階段，最受矚目的肯定是 Faker 率領的 T1 戰隊，能否完成4連霸奇蹟，而台灣也有 CFO 戰隊參與，《NOWNEWS》也透過本文整理 LOL 世界賽賽程、賽制、參賽隊伍、比賽時間等資訊。

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🟡2026年LOL入圍賽戰況

📍10月16日（五）02:00 —— C9 2:3 KC
📍10月16日（五）07:00 —— FUR 0:3 MVK
📍10月17日（六）02:00 —— KC 3:0 MVK
📍10月17日（六）07:00 —— C9 1:3 FUR，C9淘汰
📍10月18日（日）02:00 —— MVK vs FUR
📍10月19日（一）07:00 —— KC vs MVK

🟡2026年LOL世界賽日期、比賽時間

📍入圍賽：10月16日至10月19日
📍瑞士制： 10月29日至11月1日
📍八強賽、四強賽：11月4日至11月9日
📍四強賽：11月1日至11月2日
📍冠軍賽：11月15日

▲2026《英雄聯盟》LOL世界賽將依序進行「入圍賽、瑞士制、8強淘汰賽、4強淘汰賽、決賽」等階段。（圖／LOL Esports Flickr）
▲2026《英雄聯盟》LOL世界賽將依序進行「入圍賽、瑞士制、8強淘汰賽、4強淘汰賽、決賽」等階段。（圖／LOL Esports Flickr）
🟡2026年LOL世界賽參賽隊伍

賽區 聯賽 已晉級隊伍（按種子序）
韓國 LCK GEN、HLE、T1、DK
中國 LPL AL、BLG、TES、IG
太平洋 LCP TSW、CFO、MVK
歐洲 LEC G2、MKOI、KC
北美 LCS TL、LYON、C9（已淘汰）
巴西 CBLOL LOS、FUR
▲《英雄聯盟》台灣戰隊 CFO ，也將參與2026年LOL《英雄聯盟》世界賽。（圖／LCP官方提供）
▲《英雄聯盟》台灣戰隊 CFO ，也將參與2026年LOL《英雄聯盟》世界賽。（圖／LCP官方提供）
🟡2026年 LOL世界賽賽制

📌入圍賽：2026年LOL世界賽共有 19 支戰隊參賽，其中4支隊伍需先從入圍賽開始，包括歐洲第3種子KC、LCP第3種子MVK、LCS第3種子LYON、CBLOL的第2種子，入圍賽採取4隊BO5雙敗淘汰制，只有1隊可以晉級瑞士制。

📌瑞士制：16支戰隊將被編制為Pool 1至Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪Poo1只能與Pool 4對戰、Pool 2只能和Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰績戰隊互打」，此時隊伍抽籤將不再有任何限制，且每輪比賽結束當天，就會抽籤決定下一輪對手。

瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級

Pool 1：LCK #1、LPL #1、LEC #1、LCS #1
Pool 2：LCP #1、CBLOL #1、LCK #2、LPL #2
Pool 3：LCK #3、LPL #3、LCS #2、LEC #2
Pool 4：LCP #2、LCK #4、LPL #4、入圍賽晉級隊伍

📌8強賽、4強賽、冠軍賽

瑞士制8支晉級戰隊進入單敗淘汰賽，8強、4強與總決賽皆採 BO5單敗淘汰賽，輸掉系列賽直接結束今年世界賽旅程，最終兩隊則會在11月15日前往紐約 Barclays Center 爭奪 2026《英雄聯盟》世界冠軍。

🟡2026年 LOL世界賽直播連結

中文：TwitchYouTube
英文：TwitchYouTube

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。