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為了增加場內擊球與安打率，美國職棒大聯盟（MLB）近期在亞利桑那秋季聯賽（AFL）展開一項全新實驗，試圖對外野手的站位進行嚴格限制，外野草皮劃定「專用道」，若違規將直接保送上一壘，形同禁止外野極端布陣。然而，這項新制引發了諸多爭議，美國知名體育媒體《The Athletic》資深記者羅（Keith Law）便撰文重砲抨擊，直指這項實驗不僅治標不治本、方向完全錯誤，更可能大幅增加外野手高速相撞的受傷風險。這項實驗目前在亞利桑那州的鹽河球場（Salt River Fields）進行。大聯盟在球場外野草皮上以深綠色標記劃出特定區域，如同替左、中、右外野手劃定各自的「守備專用道」。根據規定，兩翼外野手必須站在比平常更靠近邊線的位置，中外野手則被迫站得比以往更淺，球員無法再依據隨身攜帶的守備站位卡自由移動。現場透過鷹眼（Hawk-Eye）追蹤系統即時偵測外野手的初始站位，若投手投球時外野手未在規定區域內就位，打者將直接被保送上一壘。大聯盟此舉旨在拉大左、右外野之間的防守空檔，藉此增加二壘安打、三壘安打與球打進場內的機率，改變現代棒球過度偏向「三真結果」（全壘打、三振、四壞保送）的枯燥現象。然而，長期追蹤秋季聯賽的羅對此持強烈反對意見。他指出，許多現代打者具備極端拉打的傾向，這項規定很可能只會讓打向邊線被接殺的球變多，直接抵消穿越外野空檔的安打效果。更危險的是安全問題，當外野手被強制分散或站淺時，面對打向外野中線深處的飛球，兩名外野手必須同時以全速衝向同一個落點，極易釀成棒球場上最危險的外野衝撞事故。羅更進一步以球員特性進行假設，若讓防守移動較慢的索托（Juan Soto）守左外野，中外野手為了替他補位將更加疲於奔命，相撞的機率也隨之大增。此外，秋季聯賽向來是各隊新秀磨練新守備位置的養成溫床，包含紐約大都會隊（New York Mets）在內的眾多球隊皆有潛力新星在此出賽，如今卻要被迫適應這種人工限制，令外界質疑該賽事是否適合作為實驗白老鼠。羅強調，雖然讓比賽增加更多安打與動態畫面的初衷值得肯定，但問題的核心在於現代投手的球威與球速大幅提升，解決之道「應該著手於投手端，而不是限制外野手的站位」。這項看似荒謬的守備禁令，恐難真正成為現代棒球進攻乏味的解方。