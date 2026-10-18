我是廣告 請繼續往下閱讀

39歲的梅西（Lionel Messi）依舊能靠一己之力改變比賽。邁阿密國際今（18）日作客亞特蘭大聯，梅西下半場先以撞牆配合後的穿襠射門破網，4分鐘後又從中線附近啟動、連續兩次變向戲耍後衛，單刀推射完成梅開二度，幫助邁阿密國際以3：1獲勝，生涯總進球數推進至936球。邁阿密國際上半場率先打破僵局，貝爾特拉梅（Germán Berterame）把握進攻機會破門，幫助球隊以1：0進入中場休息。進入下半場後，比賽正式成為梅西的個人表演。第56分鐘，梅西從右路帶球推進，在禁區前與貝爾特拉梅連續完成兩次撞牆配合，接著以左腳低射攻門。皮球先從防守球員雙腿之間穿過，隨後又鑽過門將防守，形成罕見的「雙重穿襠」進球。梅西破門後高高躍起、握拳怒吼，將領先優勢擴大至2：0。僅僅4分鐘後，梅西再次摧毀亞特蘭大防線。邁阿密國際在後場完成斷球後迅速發動反擊，梅西從中線附近接球，隨即帶球高速奔向禁區。面對一路退防的後衛，梅西先後完成兩次節奏與方向變化，迫使對手失去重心。殺入禁區後，他沒有選擇大力抽射，而是冷靜將球推向遠角，門將判斷錯誤方向，只能目送皮球入網。梅西在第56、60分鐘連進2球，短短4分鐘便將原本只有1球的領先優勢擴大至3球，幾乎提前結束比賽懸念。亞特蘭大直到終場前才靠皮科特（Fafà Picault）罰進十二碼追回1球，仍無法阻止邁阿密以3：1帶走勝利。梅西今年率領阿根廷拿下世界盃亞軍後，已經宣布退出國家隊，結束國際賽生涯。回到邁阿密國際後，他的進攻狀態依然沒有明顯下滑，持續展現得分、組織與持球突破能力。此役梅開二度之後，梅西的職業生涯進球數來到936球。比進球數更令人驚訝的是，39歲的他仍能從中線附近高速啟動，在長距離帶球後透過變向晃開年輕後衛，證明他的威脅不只剩下射門與傳球。