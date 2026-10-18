《野性台北》紀錄片製作人Marie Bell拍攝臺灣藍鵲的精彩作品《都市建築師》（Urban Architect），入圍第62屆英國倫敦自然史博物館《年度野生動物攝影師大賽》（WPY）百大影像決選。照片中記錄到臺灣藍鵲叼著偷來的鐵絲衣架劃過臺北天空，影像令人驚喜也讓人好奇為何臺灣藍鵲會叼衣架？探究其原因竟然是為了築巢！身處都市中的鳥類因為巢材缺乏，就地取材而選擇竊取附近民宅的鐵製衣架。而事實上，不只有鐵材，包含塑膠繩、口罩等也是在城市中求生存的鳥類經常用來築巢的材料之一。
臺灣藍鵲是臺灣特有種，是依《野生動物保育法》公告的保育類野生動物（屬於第三級 / 其他應予保育之野生動物），主要分布在海拔1000公尺以下的地區，原本山區環境開發過度或林相不夠豐富的地方，通常不會有臺灣藍鵲棲息。
臺灣藍鵲近年開始會到大城市築巢 雌、雄鳥一同「施工」
但是近年來學者發現，臺灣藍鵲已逐漸適應都市，如臺北市靠近山邊的地方就常見臺灣藍鵲出沒。而臺灣藍鵲的繁殖季在3月至9月，採成對繁殖。其最大特性就是，在繁殖季的臺灣藍鵲不再成群結隊，變成兩兩一對，臺灣藍鵲選定伴侶後就不會隨便更換。預計生蛋並選好巢位後，雌、雄鳥會一同築巢，大約會花上一星期「施工」，搭出來的巢像個淺碗。
臺灣藍鵲竊取民宅的衣架 作為築巢材料
而《野性台北》製作團隊此次首先是發現臺灣藍鵲的巢穴，竟然大量使用鐵製衣架來製作，於是團隊在該巢穴周邊的大樓大量發送傳單，希望知道臺灣藍鵲的衣架由來，後來果然有一戶民眾回應團隊，才會促成此次，團隊能拍攝到臺灣藍鵲到民宅中竊取衣架，再精準叼回巢穴中的影片與大量照片。
鳥類築巢就地取材 不僅有衣架也會混用塑膠繩、口罩
《NOWNEWS今日新聞》致電中華民國野鳥學會、高雄市野鳥協會欲找專家請教，但因今日為週日休假日因此無人接聽電話。但是可以從公共電視《我們的島》節目相關報導中，了解到臺灣藍鵲為何會使用衣架來築巢的原因。
影片中提及，因大城市中，公園綠地的樹木固定會被剪修樹枝、樹葉，鳥類感受到巢材缺乏，在機會主義驅使之下就近找尋築巢的材料，也就因此才會發生台灣藍鵲選擇了衣架的事件。根據中研院生物多樣性研究中心副研究員洪志銘表示，在大城市中求生存的鳥隻除了樹枝、樹葉、蘆葦，也發現到會混合使用塑膠繩、塑膠袋、紗網，甚至口罩、電線等，皆是因為就地取材。
而近年來更發現鳥類築巢在電線竿上，不僅鳥類有危險，也可能影響供電系統，為了方便照顧這些遠從山林來到大城市的鳥類，專家學者們甚至製作了人工巢箱，讓人類與鳥類都能在大城市中相安共存。
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但是近年來學者發現，臺灣藍鵲已逐漸適應都市，如臺北市靠近山邊的地方就常見臺灣藍鵲出沒。而臺灣藍鵲的繁殖季在3月至9月，採成對繁殖。其最大特性就是，在繁殖季的臺灣藍鵲不再成群結隊，變成兩兩一對，臺灣藍鵲選定伴侶後就不會隨便更換。預計生蛋並選好巢位後，雌、雄鳥會一同築巢，大約會花上一星期「施工」，搭出來的巢像個淺碗。
臺灣藍鵲竊取民宅的衣架 作為築巢材料
而《野性台北》製作團隊此次首先是發現臺灣藍鵲的巢穴，竟然大量使用鐵製衣架來製作，於是團隊在該巢穴周邊的大樓大量發送傳單，希望知道臺灣藍鵲的衣架由來，後來果然有一戶民眾回應團隊，才會促成此次，團隊能拍攝到臺灣藍鵲到民宅中竊取衣架，再精準叼回巢穴中的影片與大量照片。
《NOWNEWS今日新聞》致電中華民國野鳥學會、高雄市野鳥協會欲找專家請教，但因今日為週日休假日因此無人接聽電話。但是可以從公共電視《我們的島》節目相關報導中，了解到臺灣藍鵲為何會使用衣架來築巢的原因。
影片中提及，因大城市中，公園綠地的樹木固定會被剪修樹枝、樹葉，鳥類感受到巢材缺乏，在機會主義驅使之下就近找尋築巢的材料，也就因此才會發生台灣藍鵲選擇了衣架的事件。根據中研院生物多樣性研究中心副研究員洪志銘表示，在大城市中求生存的鳥隻除了樹枝、樹葉、蘆葦，也發現到會混合使用塑膠繩、塑膠袋、紗網，甚至口罩、電線等，皆是因為就地取材。
而近年來更發現鳥類築巢在電線竿上，不僅鳥類有危險，也可能影響供電系統，為了方便照顧這些遠從山林來到大城市的鳥類，專家學者們甚至製作了人工巢箱，讓人類與鳥類都能在大城市中相安共存。