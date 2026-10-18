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克里夫蘭騎士球星哈登（James Harden）剃掉招牌大鬍子了嗎？社群平台近日瘋傳多張哈登「無鬚造型」照片，不少球迷對他的全新面貌感到震驚，但目前沒有任何可信來源證實他真的刮掉鬍子。最初散播消息的帳號更是知名惡搞媒體，而哈登兩天前才親口強調：「在我退休以前，這鬍子都會留下來。」社群平台X近日流傳哈登刮掉鬍子的照片，畫面中的他身穿騎士裝備，臉上卻不見多年來最具代表性的濃密鬍鬚，讓不少球迷信以為真。其中一則廣泛流傳的貼文來自「NBACentel」，這個帳號刻意模仿NBA新聞媒體「NBACentral」，名稱只有些微差異，實際上卻是以製造惡搞與假消息聞名的帳號。除了該帳號發布的圖片，其他社群使用者也陸續分享類似照片，但沒有任何主流媒體、騎士官方或哈登本人證實他已經改變造型。這波傳聞最可疑之處，在於哈登才剛公開談過自己的鬍子。NBA於10月15日分享一段影片，哈登在受訪時明確表示：「直到退休以前，我都會留著這鬍子。」哈登解釋，等到結束球員生涯、不必經常面對攝影機時，才可能考慮改變外貌。雖然不能排除他突然改變心意，但僅隔兩天便剃光鬍子的說法，顯然與本人最新表態完全衝突。哈登過去也曾多次成為假照片主角。2025年7月，社群上同樣流傳他沒有鬍子的照片，當時經過查核後，也沒有任何證據顯示照片為真。哈登從效力奧克拉荷馬雷霆時期開始留起鬍子，隨著外型愈來愈鮮明，「大鬍子」也成為他的代表性綽號。這項招牌特色一路跟隨他轉戰休士頓火箭、布魯克林籃網、費城76人、洛杉磯快艇及騎士。鬍子如今不只是哈登的外型特色，更成為其商業形象及NBA生涯的一部分。他於2026年2月首度代表騎士在主場出賽時，球團甚至向進場球迷發放造型假鬍鬚，迎接這名新加盟球星。哈登今年9月與騎士簽下3年9700萬美元（約新台幣31.4億元）合約，準備迎接加盟後首個完整球季。騎士將於10月22日迎戰費城76人，屆時球迷就能直接確認他的招牌鬍子是否仍然存在。