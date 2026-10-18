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▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）今年曾擔任味全龍開球嘉賓，大批龍迷擠在內野應援熱區搶看「費嫂」，現場陷入瘋狂。（圖／記者林柏年攝）

台美混血棒球好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的妻子漢娜（Hanna Fairchild），因經典賽場邊應援受到台灣球迷喜愛，如今在Threads分享捧花美照，再度吸引球迷留言打招呼。她曾於今年4月替味全龍開球，隨著龍隊正與中信兄弟爭奪台灣大賽冠軍，費仔也已宣布11月訪台，夫妻倆與台灣棒球的緣分持續受到關注。漢娜以帳號「hannafairchi」發布貼文，沒有寫下長篇文字，而是搭配蛋糕、唇印、天秤及人物等表情符號，分享生活照片。照片中，她穿著黑色服裝坐在車內，對著鏡頭露出笑容，另一張則抱著色彩鮮豔的花束；貼文還放上一張狗狗穿著領結造型服飾的照片，為整組照片增添俏皮氣氛。這則貼文很快吸引台灣球迷互動。依截圖當下顯示，已有超過1700個讚、28則回覆，可見網友留言「費嫂好！」，也有人送上英文生日祝福，另有球迷標記其他帳號，寫下「哥，大嫂發文了」，熱情迎接她在Threads分享近況。漢娜與台灣球迷的互動，從今年世界棒球經典賽延續至中職球場。4月5日，她受味全邀請到天母棒球場擔任開球嘉賓，與擔任捕手的伍鐸搭配，投出不落地的好球，也參與現場應援活動。當時漢娜透露，來台前曾與費爾柴德到住家附近的少棒球場練投，為人生首次開球做準備。她也感謝味全提供機會，讓她親自體驗中職應援文化，並期待認識更多台灣美景與美食。如今味全與兄弟正進行隊史首次龍象台灣大賽，這位曾穿上龍隊戰袍、站上天母投手丘的嘉賓，也透過新貼文再度與台灣球迷產生互動。不過，漢娜這次貼文並未談及台灣大賽或支持球隊。除了費嫂的社群近況，費爾柴德也將與台灣球迷見面。經紀公司GSI Agency日前以「TAIWAN VISIT • NOVEMBER 2026」為題，正式宣布他11月訪台的消息，相關行程也受到關注。費爾柴德先前受訪時曾表示，希望帶著出生於台灣的母親一同返鄉，並計畫在休賽季學習中文，延續經典賽建立的連結。