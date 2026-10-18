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▲當時馬建豪在關鍵時刻連連砍分，那時朴藝恩抬頭看大螢幕發現所有的啦啦隊成員居然都在跳〈江南 Style〉的「騎馬舞」。（圖／夢想家提供）

福爾摩沙夢想家本季主場開幕系列賽熱鬧點燃戰火，除了場上激戰連場，場邊啦啦隊「Formosa Sexy」全新升級更是全場注目焦點。本季重磅加盟、成為隊史首位韓籍成員的朴藝恩，在完成初登板應援後接受《NOWNEWS》訪問時，不僅大談台韓應援文化的有趣差異，甚至透露自己對球員馬建豪留下了最深刻的印象。過去在韓國曾參與過籃球、棒球、排球等5種運動應援的朴藝恩，談到在台灣的第一場應援心得，她有點害羞地表示：「非常緊張，因為緊張所以感覺很多東西沒能展現出來，覺得很可惜，明天會努力展現更多給大家看的。」昨日是TPBL聯盟的開幕戰，同時夢想家球團也請來滅火器樂團，還有升冠軍旗的儀式，因此全場一票難求、3000張票完售。台中洲際迷你蛋滿場球迷的熱烈氣氛，讓朴藝恩笑說：「本來以為一直都是滿場的，聽說原本就會來這麼多人。在這邊感受到的是，可以跟球迷很親近地聊天，蠻特別的。」談到台韓兩地球場應援文化的差異，朴藝恩直言在台灣應援的感覺非常不一樣：「在韓國的時候比較偏向讓大家專注在比賽上，不太會太在意攝影機，和觀眾幾乎不太能聊天。但在台灣幾乎是以『一起玩』的氛圍來應援，反而像是表演結束後擺姿勢、交流互動，覺得很新鮮。」作為隊上首位韓籍成員，朴藝恩坦言一開始很擔心自己有許多不懂的地方，但隊友們的照顧讓她迅速融入團隊：「姐姐們一直跟我說『跟著做、跟著做』，就覺得很放心，大家都蠻照顧我的，之後反而覺得很放鬆，過程非常有趣。」朴藝恩也說自己的搭擋「冞冞」特別照顧他，「舞蹈有freestyle的地方，有時候太緊張不知道幹嘛，冞冞就會一直教我說『你要怎麼樣、你怎麼樣』，就覺得很安心。」被問到第一場比賽對哪一位球員印象最深刻時，朴藝恩完全沒考慮就說：「馬！」原來她指的就是夢想家球員馬建豪。值得一提的是，先前三上悠亞受訪時也曾說對馬建豪印象深刻：「2號選手很高，打球非常厲害。」朴藝恩笑著解釋為何對馬建豪特別有印象，當時馬建豪在關鍵時刻連連砍分，那時朴藝恩抬頭看大螢幕發現所有的啦啦隊成員居然都在跳〈江南 Style〉的「騎馬舞」，讓她相當好奇為什麼。經過隊友解釋後，她才知道是因為球員名字裡有「馬」字，大家才會有這個默契動作，這段有趣的故事也讓她對馬建豪留下深刻的印象。