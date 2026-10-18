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日本東京一名男子 33 歲男子岡田純在網路遊戲上認識一名女子，試圖向女子告白遭到拒絕，竟涉嫌非法侵入女子住處上百次，男子闖入後，更換了女子的內衣、補充冰箱飲料及打掃環境。他在被逮後辯稱，自己只是想幫助對方。根據日媒Friday Digital報導，2022 年 12 月，岡田純與A女兩人透過網路遊戲認識，隨後關係漸密。2023 年 7 月，岡田被告前往 A 女住處過夜，次日向其告白，但 A 女以無法與經濟不穩定的人交往為由拒絕。不願放棄的岡田開始突襲拜訪，A 女隨即封鎖其所有聯絡方式。岡田為了想讓女子認同他，開始找正職工作，但並未持久，不久後便離職重回打工兼職生活。同年 10 月，岡田從位於公寓 1 樓的 A 女住處陽台窗戶闖入，自此展開屢次犯案。為何會知道A 女房間沒有鎖門？岡田供稱，因為之前過夜時知道她沒鎖門，判斷她是習慣不鎖門的類型。岡田強調，自己相當想要取得A女穿過的物品，因此多次偷走內衣及其他私人用品，在搜尋房間時發現鑰匙相關資訊，並複製備用鑰匙，開始頻繁侵入並偷竊私人物品。除了內衣等物外，被告還偷走了 3 張過期的駕照，他解釋，「因為很久沒見面，想知道她長相的變化，也想要她持有的物品。」至於未逾期的有效駕照，被告則未偷走，僅以手機拍照保存。他對此說明「覺得要是鑰匙或證件丟了她會很困擾。」此外，他在偷走內衣時，會用新品進行替換。除了搜尋私人物品外，岡田還會在室內吃麵包等輕食放鬆，甚至進行自慰行為。隨後慾望不斷膨脹，出於想看看她的生活細節的心態，在客廳安裝了攝影鏡頭，每次侵入時更換 SD 記憶卡。岡田靠著在網路遊戲中與 A 女對話的記憶，推算其不在家的時段潛入。犯行從最初每週 1 至 2 次，逐漸惡化至每週 2 至 3 次，被捕前幾乎每天侵入，每次逗留 1 至 2 小時。他坦承：「一開始非常謹慎，但被捕前戒備心態鬆懈了」。直到 3 月 19 日，被告於下午 4 時許侵入，翻動洗衣機等處後又在室內放鬆吃東西。下午 5 時許，A 女回家準備開門，但因岡田被告從內部鎖上內門鎖而無法開啟。岡田試圖從陽台逃跑時與 A 女狹路相逢，隨後放棄逃跑並準備前往玄關道歉，隨即被趕到的警察當場逮捕。檢方查出，岡田在侵入住宅後，甚至會幫忙補充冰箱裡的營養飲料並進行打掃，是一起由扭曲情感所衍生出的犯罪行為。認為被告極其自私且具反覆性，向法院求處有期徒刑2 年 6 個月。