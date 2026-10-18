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▲李雲浩入行30年，擁有「帝王蟹26吃」絕活，對於蟹種與其適合的做法相當熟稔。（圖／記者葉盛耀攝）

生醃活蟹源自宋朝 有「洗手蟹」之美名

▲「同安香煎處女蟳」以薑米與麻油來提味，味道濃厚。（圖／記者葉盛耀攝）

蟹粉拌麵裹滿蟹肉蟹黃 絕佳鮮美

▲大閘蟹生拆蟹粉拌麵的滋味相當鮮美（圖／記者葉盛耀攝）

「寒舍食譜」也有秋蟹 搭配氣泡茶品嚐

▲台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」也推出多道秋蟹料理。（圖／寒舍集團提供）

高雄米其林一星殊榮的「雋中餐廳」，於昨（17）日推出「蟹饌千秋｜古味今呈」蟹宴，每位要價8800元能吃到10道菜，80席名額爆滿。主廚李雲浩特別選擇帝皇蟹、大閘蟹、日本沢蟹、藍花蟹、處女蟳與紅蟳6品種的生猛活蟹製作，其中幾道菜色包含同安香煎處女蟳、花雕熟醉大閘蟹、生拆蟹粉拌麵，將納入本季菜單內只要饕客們3天前預訂，都吃得到。「雋中餐廳」於今年開春迎來新任主廚李雲浩，同樣於今年再度拿下米其林一星殊榮，入行30年的李雲浩，處理海味功力一流，擁有「帝王蟹26吃」之絕活。此次推出的各式螃蟹料理果然令人驚艷，以「花雕熟醉大閘蟹」來說，李雲浩是從昔日親手拆蟹、慢慢佐酒的吃法汲取靈感，將大閘蟹熟製後以花雕酒加上橙子及師傅秘製調料做成基底，襯托出蟹肉的香甜，蟹肉質細嫩，蟹膏風味濃厚。李雲浩提到，；但李雲浩更重視食安議題，蟹隻是蒸熟後才來浸泡花雕酒醬汁，他也不諱言以後或許可以處女蟳等種類來製作，吃起來同樣鮮美醉人。而「同安香煎處女蟳」則以薑米與麻油帶出溫暖香氣，熟悉的調料也讓人吃起來也帶親切感。處女蟳肉質甘甜，蟹膏細膩，以香煎手法讓殼邊與油脂的香氣漸次釋放，大量地薑茸帶來十足辛香，薑香則襯托蟹味而不掩其鮮。之後會延續販售的菜色，還有「大閘蟹生拆蟹粉拌麵」，以師傅費時拆取的蟹肉與蟹黃做成特製蟹粉醬汁，尤其細如麵線的麵條，口感柔嫩，也能均勻且細膩地將醬汁完整扒附，每一口都嚐得出鹹美濃馥的絕佳滋味。另外，位在台北寒舍艾美酒店內、多次入選米其林指南的寒舍食譜，也有秋蟹新菜單，以七種不同料理手法呈現秋蟹風味，並搭配鳳凰單叢氣泡茶，為濃郁蟹鮮加入清新的味覺轉折。招牌菜包含「炸蛋麻油雞沙母」，以老薑爆香結合麻油、肥美沙母與嫩雞，呈現秋日溫潤風味；全新「拍薑青花椒煎焗膏蟹」則將粵式煎焗技法融入川味元素，以拍薑辛香與青花椒清麻襯托膏蟹濃郁鮮甜。另一道「膏蟹響米泡飯」則以膏蟹與海鮮高湯為主角，將炸過的響米倒入滾燙高湯，上桌瞬間的滋滋聲響，形成香氣、口感與聲音交織的桌邊體驗。提醒秋蟹料理每日限量供應，建議提前預訂。