我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全真派高雄普化院與高雄關帝廟合辦「丙午年正授三歸五戒大典」，這是普化院成立以來第一屆正授戒典 。（圖／翻攝畫面）

全真派高雄普化院與高雄關帝廟合辦「丙午年正授三歸五戒大典」17日舉辦，這是普化院成立以來第一屆正授戒典，全真、靈寶、禪和三派道長共同臨壇，有80位戒子受戒。全真龍門派陳理義道長在典禮上為戒子講解三歸五戒的意思，他說，「歸」是回頭、返回，「依」是依靠，皈依就是從迷惘顛倒裡轉回正路。陳道長進一步說明，道教講的三寶是道寶、經寶、師寶，其中道寶就是太上老君所傳的大道。他引用《道德經》「有物混成，先天地生」，說大道在天地出現以前就已經存在。邱李錦阿嬤現年91歲，她說，自己是受孫子蔡道長鼓勵，才開始出來做善事；她覺得大家湊在一起做功德，身體也會跟著比較健康，所以雖然已經91歲，還是常從苗栗出發，跑各地廟宇參拜行善。普化院剛成立時她就常來參與，也因為這份因緣，這次來到武廟受戒。而目前16歲、還在念書的蘇同學說，是舅舅帶她進道場，爸媽平常也有在修持。她覺得這是很殊勝的法會，就決定來參加。被問到受戒感覺，她很老實地說：「挺嚴肅的，有一段時間要吃素，有點克制不住，但我覺得很不錯。」成立於2024年的普化院位在九如路，是奉祀九天應元雷聲普化天尊的道場，道脈傳承自高雄關帝廟，平時開設社教與道教普及課程，定期傳授道教經韻，也投入偏鄉公益。住持、也是這次臨壇度師的涂宗傳道長說普化院的道脈來自高雄關帝廟，首屆戒典選擇回到這裡舉辦，就是要追本溯源；從阿嬤到年輕學子同堂受戒，也希望全真派持戒修行的精神，能一代代傳承下去。