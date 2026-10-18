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迎著太平洋的海風，奔跑在山海交織的美麗南迴！「115年縫迴山海祭路跑活動」於10/18熱鬧登場，今年吸引來自全臺各地近700名跑者報名參賽，結合親友團、遊客及現場民眾，總參與人數超過千人。活動以運動結合觀光、文化與在地產業為核心，透過路跑賽事及音樂市集，邀請民眾走進達仁鄉，親身感受南迴獨有的自然風光與部落人文魅力。今年賽事規劃5公里休閒組、12公里挑戰組及21公里半程馬拉松組，滿足不同年齡與運動程度跑者的需求，無論是初次參與路跑的親子家庭，或是熱愛挑戰自我的專業跑者，都能在達仁鄉找到屬於自己的奔跑路線。其中，21公里半程馬拉松組更是今年賽事的一大亮點！有別於去年的賽道路線，今年特別調整21K路線規劃，帶領跑者探索不同以往的南迴風景。沿途山巒起伏、自然景觀豐富，讓跑者在挑戰體能與耐力的同時，也能欣賞達仁鄉令人驚豔的山海景致，體驗一場結合運動與深度旅行的特色路跑。鄉長陳新輝表示，我們希望大家來到達仁，不只是參加一場路跑活動，更能放慢腳步，欣賞南迴的山海美景、認識部落文化，品嚐在地美食，感受達仁鄉的人情溫度。透過運動與觀光的結合，讓更多人願意走進達仁、停留達仁，也讓地方產業有更多被看見的機會。除了精彩的路跑賽事，活動當日也同步規劃熱鬧的音樂市集，集結在地特色攤商、風味美食及手作工藝，讓參與民眾在享受運動樂趣之餘，也能透過味覺、聽覺與文化體驗，深入認識達仁鄉的地方特色。長陳新輝指出，「縫迴山海祭」不僅是一場路跑賽事，更是達仁鄉推廣運動觀光與地方文化的重要活動。達仁鄉公所期盼藉由活動持續提升地方觀光能見度，讓更多民眾發現南迴不只有壯麗的山海景色，更有值得深入探索的部落文化、特色美食與人文故事。