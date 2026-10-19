我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣預購價格 標準版2320元、終極版2900元

地圖規模再升級 雷歐奈達州打造龐大開放世界

▲《GTA 6》已開放台灣玩家預購，PS5與Xbox Series X|S平台的標準版售價均為新台幣2320元，終極版則為2900元。（圖／台灣大哥大提供）

傑森、露西亞雙主角 犯罪故事牽動兩人命運

野生動物、動態天氣登場 開放世界細節更豐富

▲《GTA 6》以虛構的美國雷歐奈達州（Leonida）為舞台，重現靈感來自邁阿密的罪惡城（Vice City）。（圖／《GTA 6》）

電台、音樂再進化 首度加入隨選Podcast功能

PC版上市時間未定 實體盒裝也不代表有光碟

▲《GTA 6》官方已公開多個遊戲電台及其音樂風格，涵蓋不同曲風。（圖／Rockstar Games提供）

距離《GTA 6》（Grand Theft Auto VI）正式上市只剩1個月，11月19日這款睽違13年的新作，將於PS5、Xbox Series X|S登陸，隨著官方陸續公開預告片、遊戲截圖及玩法情報，《NOWNEWS》也透過本文，整理玩家最關心的售價、地圖規模、遊戲全新特色、PC版消息等6大重點。《GTA 6》已開放台灣玩家預購，PS5與Xbox Series X|S平台的標準版售價均為新台幣2320元，終極版則為2900元，價差580元，標準版包含完整遊戲與罪惡市復古包，終極版則額外提供專屬車輛、武器、服裝等數位內容。預購還可獲得復古主題獎勵，數位版另附1個月GTA+服務，實際優惠依商店條款為準。《GTA 6》以虛構的美國雷歐奈達州（Leonida）為舞台，重現靈感來自邁阿密的罪惡城（Vice City），並延伸至海岸、沼澤、鄉村及其他地區，近期公開情報指出，《GTA 6》遊戲地圖規模約為《GTA 5》的2倍，並包含6大區域。不過玩家仍須留意，實際可探索範圍與細節仍應以正式上市版本為準。《GTA 6》將由傑森與露西亞擔任雙主角，兩人原本就深知生活充滿不公平，一場原本看似輕鬆的犯罪行動卻意外失控，讓他們捲入橫跨雷歐奈達州的陰謀。面對危機，兩人必須相互依靠才能設法脫身。玩家將透過兩名角色的故事探索不同生活面向，體驗犯罪、逃亡與人際關係交織而成的劇情。除了城市犯罪與追逐場面，《GTA 6》也將強化環境互動及生活感，本作將出現超過170種動物，從鳥類到爬蟲類都能豐富雷歐奈達州的生態；動態天氣系統則讓暴雨、雷暴等環境變化更具存在感，加上城市、海灘、沼澤等多元地形，以及更多角色互動與探索內容，玩家除了推進主線，也能在開放世界中發掘各種細節。音樂向來是《GTA》系列的重要特色，本次官方已公開多個遊戲電台及其音樂風格，涵蓋不同曲風，系列也首度加入隨選Podcast功能，傑森與露西亞可透過智慧型手機連接耳機或無線耳塞，在開車或步行時收聽相關內容，不再侷限於車內電台，讓探索世界的過程增添更多聲音體驗。目前《GTA 6》PC版尚未公布上市日期，玩家若打算在電腦上遊玩，仍須等待後續消息。另外，官方商店資訊顯示，實體盒裝版本採用「盒內附下載碼」形式，並非附贈遊戲光碟，預計可配合上市前預載安排，距離11月19日正式發售只剩1個月，想第一時間體驗的玩家，可先確認平台、版本與預購內容，再決定是否入手。