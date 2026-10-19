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▲Angelababy被說老了。（圖／翻攝自微博）

37歲中國女星Angelababy（楊穎）自與黃曉明結束婚姻關係，並因觀看Blackpink成員Lisa巴黎瘋馬秀的爭議事件後，在演藝圈的曝光大不如前，然而不少網友開始挑剔她笑起來時的魚尾紋和皺紋，有次Angelababy在直播活動時吐露心聲，感嘆現在的鏡頭過於清晰，大家對女藝人的標準變高，讓她無奈想哭。Angelababy被網友挑惕魚尾紋、法令紋，尤其身形本來就纖細的她，稍微瘦一點就有點脫相，日前她出席品牌直播時吐露心聲，坦言如今影音鏡頭過於清晰，各界對女星的審美標準也極為嚴苛，「大家會嫌棄你有眼紋、法令紋、看起來變老了，真覺得好難，好想哭哦。」還假裝做出抹掉淚水的動作。不少網友紛紛為她發聲，認為「愛笑的女孩運氣不會差」、「我姐的臉依舊是潮流指標」、「愛笑的眼睛很正常啊」、「法拉利老了還是法拉利」。儘管言語間充滿無奈，Angelababy 隨即轉化心情，以正向態度對自己加油打氣，「雖然當下有點想哭，但沒關係的！」讓許多粉絲好心疼。Angelababy 1989 年出生於上海，擁有四分之一德國血統。青少年時期隨家人移居香港，14 歲起以模特兒身分發展，以甜美時尚的外型迅速在港台引領「嫩模」潮流，隨後順利跨足影視圈。2014 年加入中國熱門真人實境節目《奔跑吧兄弟》（Running Man 中國版），憑藉率真、敢拼且親和力十足的表現紅遍大江南北，奠定了一線女星與時尚寵兒的地位，並曾獲評為內地「新四小花旦」之一。2015 年與知名男星黃曉明舉行世紀婚禮，育有一子，兩人於 2022 年正式對外宣布離婚，結束近 7 年的婚姻關係。