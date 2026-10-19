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▲旅美好手李晨薰與柯敬賢（右）親自指導基層球員，並針對外野守備的預備動作及第一步啟動提出建議。（圖／錫卿文教基金會提供）

▲李晨薰在「阿斯貝克青棒訓練營」分享傷病及復健歷程，強調治療、肌力與主動反映身體狀況的重要性。（圖／錫卿文教基金會提供）

為期兩天的「阿斯貝克青棒訓練營」今（19）日在彰化八卦山棒球場落幕，旅美好手柯敬賢、李晨薰親自指導基層球員。其中歷經兩次手肘韌帶手術的李晨薰，以自身復健後飆出生涯最快158公里的經驗提醒學弟，察覺身體不適時一定要勇敢說出來，別讓小傷惡化成影響生涯的重大傷勢。本屆訓練營由錫卿文教基金會、秀傳醫療體系與阿斯貝克運動科技共同主辦，以「公益傳承，夢想永續」為主題。秀傳運動醫學中心提供運動科學檢測及防護支援，國立體育大學教練團也與柯敬賢、李晨薰共同指導。兩天課程涵蓋肌力、基本體能、守備訓練、運動科學理論及傷害防護，除了協助球員提升技術與身體素質，也希望基層選手建立正確的訓練及身體管理觀念。柯敬賢表示，自己受到經紀公司邀請前來協助學弟，也希望將旅美期間累積的經驗傳承下去，「因為自己是旅美選手，想把經驗分享給學弟，希望他們可以越來越好。」實際觀察學員後，柯敬賢特別點名三民高中的高三外野手唐昱楹，認為他的轉身速度及飛球判斷能力相當出色。不過，柯敬賢也發現，唐昱楹在投手準備投球時，身體容易定在原地，影響擊球瞬間的第一步反應。他建議，外野手應讓身體保持動態、隨時做好啟動準備，只要改善「第一拍」的啟動步，處理困難飛球時便能更加輕鬆。唐昱楹表示，柯敬賢要求他在準備過程中先讓雙腳動起來，實際調整後，確實感受到第一步速度加快。他也透露，自己最欣賞的球員是味全龍外野手郭天信，希望持續精進守備能力。相較於柯敬賢著重外野守備細節，李晨薰則分享自己與傷勢長期對抗的經歷。他高中時期曾赴美接受手肘韌帶重建手術，2024年又進行韌帶修復手術，兩度面對漫長復健考驗。李晨薰表示，第二次動手術時，因為已有第一次的經驗，加上所屬球隊提供完整資源，因此並未過度擔心。他將每一個復健環節扎實完成，今年最快球速也提升至158公里，寫下個人生涯新高。「因為前面有一些經歷，後來就把復健做得更紮實，今年才有這樣的表現。」李晨薰說。除了復健過程，李晨薰也提醒年輕球員，平時必須做好治療及肌力訓練。如果身體強度不足，在高張力比賽中突然做出平常不熟悉的動作，超越肌肉能夠承受的負荷，便可能造成傷害。身為兩度接受手術的過來人，李晨薰坦言，自己高中時曾因害怕失去出賽機會，即使身體不舒服也不敢向教練反映。如今再回頭看，他希望學弟不要犯下相同錯誤。「有什麼傷一定要直接講出來，要敢說。」李晨薰表示，身體出現警訊時應立刻休息及接受處理，不能為了繼續訓練或比賽選擇隱瞞，否則原本可以控制的小傷，很可能演變成影響生涯的大傷。